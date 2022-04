Equipes se enfrentam pela quarta rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira

Onde assistir jogo do Bahia hoje x Sampaio Corrêa e horário (26/04)

Nesta terça-feira, Bahia e Sampaio Corrêa se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para não perder nenhum lance, confira a seguir no texto onde assistir jogo do Bahia hoje.

Líder com sete pontos, o time comandado por Guto Ferreira busca os três pontos para aumentar a vantagem e seguir na primeira posição. Do outro lado, o Sampaio ainda sonha com a possibilidade de assumir a liderança na competição.

Horário do jogo do Bahia x Sampaio Corrêa hoje?

A partida entre Bahia e Sampaio Corrêa tem início às 21h30, pelo horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no estado da Bahia.

Depois de receber confrontos da Copa do Mundo em 2014, a arena, que possui capacidade para 51.614 torcedores, deve estar cheia com a torcida anfitriã do Bahia.

Nesta terça, 26 de abril de 2022, a Série B do Brasileiro dá início na quarta rodada da temporada com jogos que vão movimentar a tabela de classificação.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo?

O jogo do Bahia hoje será transmitido no SporTV e Premiere, às 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, também disponível na TV paga em formato de canais. Porém, se você não tem os canais, pode tornar-se membro e acompanhar através do aplicativo para celular, tablet, smartv e até mesmo computador.

Vale lembrar que assinante GloboPlay que possui Premiere também tem acesso pela plataforma.

Ficha técnica de Bahia x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Rafael Traci

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Bahia x Sampaio Corrêa

Escalação do Bahia:​ Danilo Fernandes, Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Emerson, Daniel, Raí, Jacaré e Marco Antônio

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateusinho, Pedro, Nilson, Lucas, André Luiz, Lucas Araújo, Rafael Vila, Pimentinha, Eron e Ygor

Último encontro de Bahia e Sampaio Corrêa

Em 25 de fevereiro de 2022, Bahia e Sampaio Corrêa se enfrentaram pela última vez no futebol brasileiro. A partida foi válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste, na primeira fase da temporada 2022.

Por 2 a 0, a equipe do Bahia venceu com gols de Danielzinho e Hugo Rodallega.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Bahia e Sampaio Corrêa

Bahia:

Náutico 0 x 1 Bahia (Série B)

Bahia 0 x 0 Azuriz (Copa do Brasil)

CSA 1 x 1 Bahia (Série B)

Sampaio Corrêa:

Sampaio Corrêa 1 x 1 Tombense (Série B)

Sampaio Corrêa 0 (4) x (3) 0 Cordino (Campeonato Pernambucano)

Sampaio Corrêa 3 x 1 Brusque (Série B)

