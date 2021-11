Jogo do Bahia x São Paulo hoje: onde assistir AO VIVO e horário (7/11)

Bahia e São Paulo se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 18h15, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será realizado na Arena Fonte Nova, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Bahia x São Paulo hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Bahia x São Paulo hoje?

O jogo do Bahia x São Paulo hoje ocorre a partir do horário das 18h15 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Arena Fonte Nova – Salvador (BA)

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Bahia x São Paulo hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem perder há seis partidas, o Bahia conseguiu escapar da zona do rebaixamento, mas segue em situação complicada na tabela. O Tricolor Baiano inicia a rodada na 16ª posição, com 33 pontos, e precisa então vencer para respirar mais aliviado na tabela.

Por outro lado, o São Paulo vem de vitória diante do Inter e conseguiu saltar na classificação. O Tricolor é o atual 12º colocado, com 37 pontos, e busca agora vencer para chegar à primeira parte da tabela. Um triunfo deixa o time são-paulino mais próximo da briga pelas vagas à Libertadores.

Qual a provável escalação de Bahia x São Paulo?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 18h15, a bola rola para o jogo do Bahia x São Paulo hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba (Renan Guedes), Conti, Otavio e Matheus Bahia; Daniel e Patrick; Raí, Lucas Mugni e Juninho Capixaba; Gilberto (Rodallega).

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Orejuela, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara (Rodrigo Nestor) e Reinaldo; Rigoni e Luciano (Calleri).

