Horário do jogo do Bahia x Ferroviário e onde vai passar a Copa do Nordeste 2023

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos, o Bahia enfrenta o Ferroviário na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado, 4 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília). O jogo do Bahia neste sábado tem transmissão somente no pay-per-view Nosso Futebol ao vivo.

A Copa do Nordeste reúne dezesseis equipes na primeira fase. Divididas em dois grupos de oito, elas jogam oito rodadas em turno único, onde enfrentam apenas os adversários do outro grupo.

Os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Daí, vão enfrentar os integrantes do mesmo grupo onde o primeiro lugar contra o quatro e o segundo diante do terceiro colocado. As quartas e a semifinal são jogadas em partida única, mas a final é disputada em ida e volta.

Onde assistir jogo do Bahia hoje na Copa do Nordeste

Com o fim da plataforma de streaming Copa do Nordeste FC, o pay-per-view Nosso Futebol tornou-se a opção para os torcedores acompanharem todos os jogos da competição regional da CBF.

O pacote de canais é quem detém os direitos de transmissão do torneio. Porém, só está disponível entre as operadoras de TV da Sky, Claro e a DirecTV Go. Em cada uma, o valor é diferente.

Na Sky, por exemplo, a mensalidade sai por R$ 44,90. Já na Claro o valor fica em R$ 19,90 e na DirecTV GO é R$ 14,90 o pacote de jogos.

Dá para assistir na televisão ou também nos aplicativos de cada operadora.

LEIA: Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Escalações de Bahia x Ferroviário:

Provável escalação do jogo do Bahia hoje: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustaavo, Jhoanner Chávez; Rezende, Acevedo, Lucas Mugni; Biel, Everaldo e Kayky.

Provável escalação do jogo do Ferroviário hoje: Douglas Dias; Wesley, Roni Lobo, Fabão, Matheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista, Felipe Guedes; Deysinho, Ciel e Erick Pulga.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Bahia hoje vai ser Leonilson Fernandes Trigueiro Filho neste sábado.

Os assistentes determinados foram Lorival Candido das Flores e Vinicius Melo de Lima, enquanto o quarto árbitro vai ser Eziquiel Sousa Costa.

Neste sábado, o analista de campo vai ser Ademilton Piedade Carige.

Grupo do Bahia na Copa do Nordeste

Na primeira fase da Copa do Nordeste, o Bahia está no grupo B ao lado de outras sete equipes. São oito rodadas em pontos corridos onde apenas os quatro melhores avançam para as quartas de final.

O Bahia só pode enfrentar na fase de grupos times do outro grupo.

GRUPO B

1 Náutico - 3 pontos

2 Santa Cruz - 1 ponto

3 CSA - 1 ponto

4 Bahia - 0 pontos

5 ABC - 0 pontos

6 Sergipe - 0 pontos

7 Campinense - 0 pontos

8 Ceará - 0 pontos

