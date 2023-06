Onde assistir jogo do Botafogo ao vivo na internet e TV hoje - 22/06

Equipe carioca ocupa a liderança do Brasileirão com a vantagem de dois pontos

Líder do Brasileirão, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, 22/06, para enfrentar o Cuiabá pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Botafogo às 20h, horário de Brasília, na Arena Pantanal. Descubra onde assistir ao vivo a partida.

Enquanto o Glorioso luta para se manter na liderança, o Cuiabá quer os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Quem vai transmitir o jogo do Botafogo hoje ao vivo

Para assistir o jogo do Botafogo o torcedor deve sintonizar o Premiere na TV paga ou no aplicativo. Nenhuma emissora da TV aberta exibe o confronto nesta quinta-feira.

Além de ver na televisão, quem não tem o pay-per-view na operadora por assinatura pode se tornar membro da plataforma de maneira avulsa no site www.premiere.globo.com por R$ 59,90 por mês.

Horário: oito da noite

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Onde assistir jogo do Botafogo hoje: Premiere

Relembre quando foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro

Como vem as equipes de Cuiabá x Botafogo?

Após a realização de dez rodadas, Cuiabá e Botafogo vivem momentos bastante diferentes no Campeonato Brasileiro da Série A. Não há dúvidas de que o time carioca é o favorito na disputa.

Com 24 pontos, o Glorioso é o líder do Brasileirão. Sob o comando do técnico português Luís Castro, soma-se oito vitórias e duas derrotas com o melhor aproveitamento da competição até aqui. Ao superar o Cuiabá nesta quinta, permanece na primeira posição e abre maior vantagem perante os rivais.

Do lado do Cuiabá, o objetivo principal neste momento é se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar com 12 pontos, o clube soma três vitórias, três empates e quatro derrotas com saldo de gols negativo. Perder para o líder nesta quinta-feira pode significar entrar na degola nas próximas rodadas.

Escalação do Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Allyson, Filipe Augusto; Denílson Alves, Fernando Sobral, Pablo; Wellington Silva, Negueba e Rikelme (Técnico: Antonio Oliveira).

Escalação do Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Breno; Junior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares (Técnico: Luís Castro).

Atletas relacionados para o jogo com o Cuiabá! ⚽️📄 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Or4BKRIDWz — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 21, 2023

Tiquinho é o artilheiro do Brasileirão

Com oito gols marcados, o atacante Tiquinho Soares é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O jogador tem a vantagem de três gols com Roger Guedes, do Corinthians, e Hulk, do Galo, em segundo lugar na lista.

O atleta possui um currículo extenso no futebol brasileiro e internacional. Antes de defender o Botafogo, Tiquinho passou por Alagoano, Sousa, América RN, Botafogo da Paraíba, CSP, Cerâmica e Pelotas, entre 2008 até 2014.

Depois, em 2015, foi para o Nacional de Portugal, por empréstimo de um ano. Passou também pelo Vitória Guimarães, Porto e o TJ Jinmen Tiger, da China. Em 2021, o atacante chegou a passr pelo Olympiacos, da Grécia.

Então, em 2022, foi contratado pelo Botafogo onde tornou-se peça fundamental do ataque carioca.

