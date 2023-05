Torcedor pode assistir a partida com exclusividade na TV paga e no serviço de streaming nesta quarta-feira

Onde assistir jogo do Ceará hoje na Série B do Brasileirão – 24/05

O Londrina recebe o Ceará nesta quarta-feira, 24 de maio, em confronto válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo do Ceará hoje começa às 19h, horário de Brasília, no Estádio do Café. Descubra como assistir a partida no texto abaixo.

Londrina e Ceará ocupam o meio da tabela com 10 pontos cada, em 10º e 11º respectivamente. A vitória nesta quarta coloca os dois na briga pelo G-4 da classificação.

Onde vai passar jogo do Ceará hoje ao vivo

A partida entre Londrina e Ceará será transmitida no SporTV, Premiere e GloboPlay ao vivo nesta quarta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo da Série B do Brasileirão hoje.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras da TV paga, como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O pay-per-view Premiere só pode ser comprado por valor extra na mensalidade da operadora.

Quem prefere curtir na internet tem a opção de sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming do grupo Globo. Dá para acompanhar no computador, tablet, smartv ou celular.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)



Como vem as equipes no jogo de hoje?

Com duas vitórias consecutivas, o Londrina ocupa a 10ª posição da Série B com 10 pontos somados em três vitórias, um empate e três derrotas. Na temporada passada o elenco paranaense permaneceu na segunda divisão no meio da tabela, sem chances de acesso. Se vencer nesta quarta-feira caminha para a parte de cima para brigar pelo G-4.

Do outro lado, o Ceará caiu da primeira para a segunda divisão no ano passado. Em 11º lugar com 10 pontos, coleciona três vitórias, um empate e três derrotas também, o mesmo desempenho do rival paranaense. A vitória nesta quarta-feira significa a sobrevivência na classificação rumo ao acesso.

Escalações de Londrina x Ceará

O duelo desta quarta-feira é igualmente importante para os dois elencos. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, entre Londrina e Ceará na segunda divisão do futebol. Por isso, ambos os treinadores vão utilizar os titulares em campo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Londrina: Lucas Frigeri; Salomão, Patrick, Léo, Gabriel Knesowitsch; Carlos Eduardo, Moisés, Vitor Feijão; Diego Jardel, Paulinho e Caio.

Treinador do Londrina: Edson Roberto Vieira.

Ceará: Bruno; Danilo, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Caique; Willian Maranhão, Richardson, Jean Carlos; Chay, Erick e Nicolas.

Treinador do Ceará: Eduardo Barroca.

Jogos da Libertadores da semana: horários de 23 a 25 de maio de 2023

Oitava rodada da Série B do Brasileirão

Entre terça e a quarta-feira, a bola vai rolar em dez jogos da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Terça-feira, 23 de maio:

Botafogo SP x Mirassol

ABC x Tombense

Novorizontino x Avaí

Quarta-feira, 24 de maio:

Juventude x Atlético GO – 19h

Londrina x Ceará – 19h

Vitória x CRB – 19h

Vila Nova x Ituano – 19h

Guarani x Chapecoense – 21h15

Sampaio Corrêa x Ponte Preta – 21h30

Criciúma x Sport – 21h30



