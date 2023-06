Onde assistir jogo do Ceará x CRB online na Série B hoje - 10/06

O Ceará ocupa a sétima posição com 19 pontos enquanto o CRB está em 14º lugar com 11 pontos.

Válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo do Ceará vai ser contra o CRB neste sábado, 10 de junho, na Arena Castelão. A bola vai rolar entre as equipes às 19h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil.

O torcedor pode assistir o jogo do Ceará no SporTV, Premiere e GloboPlay hoje às 19h30, horário de Brasília. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo da Série B do Brasileirão.

É preciso ser assinante da TV paga para assistir os canais, assim como o streaming pago GloboPlay.

Como assistir o jogo do Ceará no GloboPlay?

Só assinantes podem acessar o streaming GloboPlay. Além disso, é necessário ter o pacote "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo".

O primeiro passo é acessar o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo no celular, tablet, smartv e no navegador do computador. Daí, clique no menu à esquerda e depois em "entrar". Digita o seu email e a senha.

Após entrar na conta GloboPlay, vá novamente até o menu e procure a opção "Agora na TV". Aí, é só escolher assistir a programação do SporTV ou o Premiere ao vivo.

Escalações de Ceará x CRB

O Ceará precisa dos três pontos neste sábado para seguir rumo à parte de cima da tabela. Do outro lado, o CRB deverá utilizar os titulares porque precisa escapar da zona de rebaixamento.

Ceará: Richard; Warley, Tiago, Gabriel Lacerda, David Ricardo; Zé Ricardo, Arthur Rezende, Chay, Jean Carlos; Erick e Vitor Gabriel (Técnico: Eduardo Barroca).

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição, Guilherme Romão; Falcão, Lucas Lima, Juninho Valoura, Renato, João Paulo; Rômulo (Técnico: Daniel Paulista).

Quem está na zona de rebaixamento na Série B?

As equipes de Chapecoense, Avaí, Tombense e ABC estão na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro entre a 17ª até a 20ª posição respectivamente.

O time de Chapecó coleciona 10 pontos com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. O Avaí é o 18º colocado com oito, enquanto o Tombense tem seis pontos. O ABC, lanterna da Série B, contabiliza apenas seis.

Os quatro últimos da tabela de classificação serão rebaixados para a terceira divisão.

