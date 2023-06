Partida será disputada neste sábado no Estádio OBA, em Goiânia

Onde assistir Vila Nova x Guarani online na Série B do Brasileirão - 10/06

Onde assistir Vila Nova x Guarani online na Série B do Brasileirão – 10/06

Pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Vila Nova x Guarani será disputado neste sábado, 10 de junho, no Estádio OBA, em Goiânia. A bola vai rolar às 16h, horário de Brasília, e a transmissão ficará por conta da SporTV, Premiere e GloboPlay.

Como assistir Vila Nova x Guarani hoje na internet

Mas como assistir o futebol no GloboPlay? Lembre-se que é necessário ser cliente da plataforma para ter acesso ao catálogo.

Acesse o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo em seu dispositivo favorito, vá até a opção "entrar" e faça o seu login com email e a senha. Depois, retorne ao menu principal e vá na opção "Agora na TV" ou role a tela até as opções de canais ao vivo.

Escolha a transmissão do SporTV ou Premiere no mosaico e assista ao vivo como e onde quiser.

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Vila Nova faz uma boa campanha na Série B do Brasileirão. Em segundo lugar, tem 23 pontos conquistados em sete vitórias, dois empates e uma derrota entre 10 rodadas, com um jogo a menos. Se ganhar o confronto deste sábado em casa assume a liderança e desbanca o Vitória.

Do outro lado, o Guarani não vence há cinco rodadas na Série B. 11º colocado, tem 15 pontos somados em quatro vitórias, três empates e quatro derrotas na temporada. O triunfo neste sábado faz o elenco de Campinas retomar o caminho até as vitórias e ficar mais próximo do G-4.

Escalações de Vila Nova e Guarani

Sem problemas no plantel de jogadores para os dois lados, confira as prováveis escalações de Guarani e Vila Nova neste sábado.

Vila Nova: Dênis; Leonardo, Rafael Donato, Domachowski, Rodrigo; Lourenço, Ralf, Ronald, Guilherme Parede; Dantas e Altemir Neto (Técnico: Claudinei Oliveira).

Guarani: José Guilherme Guidolin; Alvariño, Lucão, Van Van, Diego Porfírio; Matheus Bueno, Régis, Matheus Barbosa; Bruno José, Isaque e Bruno Mendes. (Técnico: Bruno Pivetti).

>> Guia do Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos

Jogos da rodada 12 da Série B do Brasileirão

A décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou ontem, com o duelo entre ABC e Chapecoense. Os dez jogos continuam neste sábado até o domingo.

Sexta-feira, 09/06:

ABC 0 x 0 Chapecoense

Sábado, 10/06:

Vila Nova x Guarani - 16h

Ituano x Atlético GO - 17h

Novorizontino x Sampaio Corrêa - 17h

Ceará x CRB - 19h30

Domingo, 11/06:

Ponte Preta x Sport - 11h

Londrina x Mirassol - 11h

Avaí x Botafogo SP - 15h30

Vitória x Criciúma - 18h

Juventude x Tombense - 18h15

Leia também:

Quando acaba o Brasileirão 2023? Data da última rodada