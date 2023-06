Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje no Brasileirão - 12/06

É a última rodada do Brasileirão feminino! Nesta segunda-feira, 12 de junho, o Corinthians visita o Bahia no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela primeira fase. O jogo do Corinthians feminino começa às 15h (Horário de Brasília) e tem transmissão de graça.

O Corinthians é o atual líder do Brasileirão com 34 pontos enquanto o Bahia é o primeiro na zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Corinthians feminino hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Corinthians feminino no Youtube do TV Bahêa de graça às 15h. Nenhum canal de televisão vai exibir o confronto do Brasileirão.

Dá para assistir de graça em qualquer lugar do país. É só sintonizar a plataforma de vídeos.

Como assistir jogo do Corinthians feminino no Youtube?

Qualquer torcedor pode assistir o jogo do Corinthians feminino hoje no Youtube. Não precisa pagar nada ou ser assinante.

Acesse www.youtube.com ou entre no aplicativo pelo celular, tablet e smartv, procure por "TV Bahea" e assista ao vivo a transmissão do jogo. Dá para assistir em qualquer feminino.

Escalações de Bahia x Corinthians

Para o jogo da última rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, ambos os clubes vão escalar os titulares. Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Bahia: Lorraana; Juliana, Mila Santos, Suelen, Yenny; Thayna, Lane, Jordana, Aila; Dan e Vilma (Técnico:Igor Morena).

Corinthians: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Andressa Pereira, Yasmim; Luana, Duda Sampaio; Gabi Portilho, Jaque Ribeiro, Tamires e Gabi Zanotti (Técnico: Arthur Elias).

O que está em jogo na última rodada do Brasileirão?

A última rodada do Brasileirão feminino traz 16 equipes em disputa pelas oito vagas na próxima fase, além da luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro feminino.

Na parte de cima, o Corinthians está praticamente garantido nas quartas de final, assim como Palmeiras, Ferroviária e Santos. Internacional, Flamengo, São Paulo e Cruzeiro disputam até o último momento da última rodada nesta segunda-feira.

Já na parte de baixo, Bahia, Athletico PR e Real Ariquemes correm contra o tempo para evitar o rebaixamento. O Ceará já está rebaixado para a segunda divisão feminina.

1 Corinthians - 34 pontos

2 Palmeiras - 32 pontos

3 Ferroviária - 31 pontos

4 Santos - 29 pontos

5 Internacional - 28 pontos

6 Flamengo - 28 pontos

7 São Paulo - 22 pontos

8 Cruzeiro - 21 pontos

9 Grêmio - 19 pontos

10 Avaí - 19 pontos

11 Real Brasília - 16 pontos

12 Atlético MG - 15 pontos

13 Bahia - 13 pontos

14 Athletico PR - 10 pontos

15 Real Ariquemes - 9 pontos

16 Ceará - 0 pontos

