Onde assistir jogo do Corinthians x Botafogo ao vivo hoje e horário

Corinthians e Botafogo se enfrentam hoje, 30 de julho, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, na capital paulista. Com início às 19h (Horário de Brasília), confira onde assistir jogo do Corinthians x Botafogo ao vivo hoje, com transmissão realizada para todo o país.

Corinthians, com 35 pontos, segue na vice-liderança enquanto o Botafogo, com 24 pontos, busca chegar até a parte de cima da tabela de classificação.

Onde assistir jogo do Corinthians x Botafogo ao vivo

O jogo será transmitido pelo pay-per-view Premiere às 19h (horário de Brasília). O serviço de streaming Globo Play também retransmite a partida ao vivo para os assinantes.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view pode ser adquirido por valor extra na mensalidade. O Premiere funciona como um pacote de canais de futebol, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Online, a maneira de onde assistir jogo do Corinthians x Botafogo ao vivo hoje é pelo Globo Play, através do aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Corinthians x Botafogo hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem:

VAR:

Onde assistir jogo do Corinthians x Botafogo ao vivo hoje: Premiere e Globo Play

Corinthians e Botafogo no Brasileirão

Vice-líder do Brasileirão com 35 pontos, o Corinthians tem quatro pontos a menos que o atual líder, o Palmeiras. Garantindo a vitória neste sábado, consegue diminuir a diferença para colar na ponta da tabela. O Timão conquistou dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 19 rodadas disputadas sob o comando de Vitor Pereira. Também joga as quartas da Copa do Brasil e Libertadores.

Do outro lado, o Botafogo conseguiu a vitória na última rodada ao vencer o Athletico em casa, mas o desempenho ainda tem gerado críticas principalmente por parte da torcida. Em 11º lugar com 24 pontos, tem sete vitórias, três empates e nove derrotas. Fora de casa, o Fogão tenta driblar a pressão da torcida e quem sabe levar os três pontos para casa.

Em que lugar o Corinthians esta no Brasileirão 2022?

O Corinthians está em segundo lugar no Brasileirão de 2022. Contabilizando 35 pontos, o grupo alvinegro venceu dez partidas, empatou cinco e perdeu apenas quatro.

Como mandante, tem seis vitórias, três empates e nenhuma derrota. Já como visitante o time alvinegro perdeu quatro vezes, empatou duas e ganhou também quatro. A campanha do Corinthians é uma dos melhores até aqui, com a quinta defesa menos vazada no Brasileirão.

Se vencer neste sábado, entretanto, não assume a liderança mas consegue diminuir a diferença com o rival Palmeiras, atual dono da primeira posição.

Desfalques do Corinthians

O elenco do Corinthians continua sem Renato Augusto e Júnior Moraes, lesionados e em trabalho de recuperação no desparamento médico do clube.

Na quinta-feira, o técnico Vitor Pereira deu início ao treinamento no CT Dr. Joaquim Grava com os jogadores do seu plantel. Segundo informou o site oficial do Corinthians, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, pela Copa do Brasil com recuperação física.

Os demais seguiram treinando no Campo 3 com aquecimento e trabalho de posse de bola em espaço reduzido, além de atividades de passes, lançamentos e finalizações.

Cássio está de volta, enquanto Fausto Vera também pode jogar.

