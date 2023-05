Botafogo é o líder do Brasileirão com folga. Foto: Reprodução Pixabay

Onde vai passar jogo do Botafogo x América MG hoje no Brasileirão – 28/05

Líder do Brasileirão com três pontos de vantagem, o Botafogo recebe o América Mineiro neste domingo, 28 de maio, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Brasileirão. O horário do jogo do Botafogo hoje vai ser às 19h, horário de Brasília, e vai passar ao vivo na TV e serviço de streaming.

Enquanto o Glorioso segue na 1ª posição, o Coelho é o penúltimo com quatro pontos, na zona de rebaixamento.

Quem vai transmitir jogo do Botafogo hoje

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Botafogo e América pelo Brasileirão neste domingo. O duelo tem início às 19h, horário de Brasília, pela oitava rodada da competição. Também dá para assistir no GloboPlay.

Quem é cliente das operadoras de televisão por assinatura pode acompanhar o futebol no pay-per-view. Porém, é preciso pagar valor extra na mensalidade da TV paga para ter acesso ao pacote de canais. Entre em contato com o seu operador para adquirir o Premiere ou entre no site www.premiere.globo.com.

Quem tem a assinatura no GloboPlay e possui o Premiere no pacote pode acompanhar ao vivo a retransmissão com imagens da partida.

Horário: 19h, sete da noite

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Botafogo hoje: Premiere e GloboPlay

Veja aqui: quando foi o último título brasileiro do Botafogo

O Botafogo é a grande surpresa da temporada no futebol brasileiro. Com 18 pontos, assegura a liderança com seis vitórias e uma derrota no Brasileirão. O aproveitamento é de 85% com 14 gols marcados e seis gols sofridos.

No início da temporada, o time treinado pelo português Luís Castro venceu a Taça Rio ao golear o Audax na partida de volta na competição. O elenco fez questão de contratar jogadores, preparado para disputar o Brasileirão, Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Tiquinho Soares é o artilheiro do Brasileirão neste momento com seis gols marcados.

Escalações de Botafogo x América MG

Tiquinho Soares, atacante do Brasileirão, está suspenso e não pode jogar com o Botafogo neste domingo. O técnico português Luís Castro deve optar por rodar o elenco, com titulares e reservas, já que vai disputar a Copa do Brasil no meio da semana.

Do lado do Coelho, Vagner Mancini também deve optar por mesclar os dois times.

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Júnior Santos e Luis Henrique (Luís Castro).

América MG: Matheus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Danilo Avelar, Ricardo Silva; Lucas Kal, Breno, Benítez; Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo (Vagner Mancini).

Classificação do Brasileirão

Vinte clubes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro colocado será coroado o campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos serão rebaixados.

Confira a classificação até o início da oitava rodada.

1 Botafogo – 18 pontos

2 Palmeiras – 15 pontos

3 São Paulo – 15 pontos

4 Grêmio – 14 pontos

5 Fluminense – 13 pontos

6 Cruzeiro – 13 pontos

7 Atlético MG – 13 pontos

8 Flamengo – 13 pontos

9 Fortaleza – 13 pontos

10 Athletico PR – 12 pontos

11 Santos – 11 pontos

12 RB Bragantino – 10 pontos

13 Cuiabá – 8 pontos

14 Bahia – 7 pontos

15 Internacional – 7 pontos

16 Goiás – 7 pontos

17 Vasco – 6 pontos

18 Corinthians – 5 pontos

19 América MG – 4 pontos

20 Coritiba – 3 pontos

