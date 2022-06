Onde assistir jogo do Cruzeiro x Sport ao vivo hoje (28/06)

Prepare-se para saber onde assistir jogo do Cruzeiro nesta terça-feira, 28 de junho. Em confronto válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, o time mineiro enfrenta o Sport a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Tudo o que o torcedor precisa saber está no texto a seguir.

Líder com vantagem, o Cruzeiro só perdeu dois jogos até aqui na competição. Já o elenco pernambucano não vence uma partida há quatro rodadas.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: Premiere

Transmissão ao vivo: Premiere e Globo Play

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, com transmissão para todos os estados do Brasil para assinantes das operadoras de TV paga.

O Premiere é um pacote de canais de futebol vendido por valor extra na mensalidade. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora se quiser obter a plataforma, além da oportunidade de tornar-se membro de maneira avulsa, apenas pelo aplicativo.

Assim como o canal SporTV, o Premiere também é responsável pelos direitos de imagens da competição na temporada.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje online?

Quer saber onde assistir jogo do Cruzeiro hoje online? O pay-per-view do Premiere está disponível por aplicativo ou no próprio site da empresa, por escolha do torcedor.

O portal oficial (www.premiere.globo.com) oferece a transmissão pelo celular ou no computador. Se não for o caso, aí deve acessar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Para o apaixonado por esporte que já é assinante do Globo Play, basta acessar a plataforma por qualquer meio, procurar pelo jogo do dia e assistir por onde e como quiser.

Qual é o horário do jogo do Cruzeiro hoje?

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden / VAR: Pathrice Wallace

Local e estádio: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais

O jogo do Cruzeiro e Sport nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, na décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, vai começar a partir das 21h30, no horário de Brasília.

Localizado em Belo Horizonte, o Estádio Mineirão é um dos maiores do país. Com capacidade máxima para receber até 62 mil torcedores, promete estar cheio com a torcida do Azul Cabuloso, além dos visitantes pernambucanos.

Em todos os jogos da Série B, os cruzeirenses tem mostrado apoio dentro e fora de campo, indo aos jogos da Série B e comprando pacotes para assistir aos confrontos.

Palpites Cruzeiro x Sport:

Com folga, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro na Série B. Com 31 pontos, o time mineiro contabiliza dez vitórias, um empate e duas derrotas na segunda divisão. Na última rodada o elenco não entrou em campo por disputar a Copa do Brasil, onde perdeu para o Fluminense na partida de ida. Agora, concentra-se 100% na disputa da Série B para se manter na ponta.

Após empatar com o Brusque na última rodada, a Diretoria do Sport optou por desligar o técnico Gilmar Dal Pozzo para contratar Lisca. Por tratar-se de uma negociação recente, o novo comandante ainda não está disponível para assumir o elenco e, por isso, o clube entra em campo com interino. O time ocupa a 5ª posição com vinte e um pontos até aqui.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; José Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Willian, Neto, Bidu, Geovane; Fernando Canesin, Edu e Rafael da Silva. Técnico: Paulo Pezzolano

Escalação do Sport: Mailson; Ewerton, Sander, Sabino, Alemão; Thiago, Fabinho, Bruno, Luciano; Giovanni e Kayke. Técnico:

