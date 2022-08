Onde assistir jogo do Flamengo online hoje DE GRAÇA (14/08)

A bola vai rolar entre Flamengo e Athletico PR neste domingo, 14 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão a partir das 16h (Horário de Brasília). O palco do confronto é o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e onde assistir jogo do Flamengo online hoje vai ser no Globo Play e na TV aberta da Globo, para todo o Brasil.

O Flamengo soma 36 pontos e está em 5º lugar na tabela. Já o Athletico está em 4º lugar com 37 pontos.

Onde assistir jogo do Flamengo online hoje

O jogo do Flamengo hoje terá transmissão da Globo e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Disponível pela TV aberta, a emissora exibe a partida entre Flamengo e Athletico neste domingo para todo o Brasil, com exceção aos estados de SP e CE. Luís Roberto é quem narra a partida, com comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci. Outra opção é assistir no Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para ver online, o streaming do Globo Play retransmite a partida para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. O torcedor deve acessar o site www.globoplay.globo.com, clicar em “Agora na TV” e ter acesso completo do jogo.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir jogo do Flamengo online hoje: Globo (Menos SP e CE), Premiere e Globo Play

Quantas rodadas faltam para terminar o Campeonato Brasileiro 2022?

Já foram 21 rodadas do Brasileirão, então agora faltam apenas 17 rodadas para o fim da temporada na primeira divisão do futebol brasileiro.

São 38 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A, divididas em primeiro e segundo turno com dezenove rodadas cada. A competição é realizada em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times.

O time que terminar em primeiro lugar na tabela de classificação com mais pontos e vitórias será declarado o campeão brasileiro. Já os quatro primeiros vão jogar a Libertadores na próxima temporada, enquanto o quinto e o sexo lugar jogam a fase preliminar da Libertadores.

Do 7º ao 12º colocado, os times na classificação vão para a Copa Sul-Americana. Enquanto isso, na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados até a segunda divisão.

Provável escalação do Flamengo hoje

O técnico Dorival Junior ainda continua sem Rodrigo Caio e Bruno Henrique. No entanto, o comandante deve optar por poupar jogadores para o confronto de volta nas quartas de final na Copa do Brasil.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Matheuszinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton; Diego, Thiago Maia, Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro.

Para Felipão, técnico do Athletico, os atletas Marlos, Christian, Cirino, Reinaldo e Julimar continuam em recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Hernández, Pedrinho, Matheus Felipe, Orejuela; Erick, Alex, Rômulo; Vitinho, David Terans e Vitor Roque.

Classificação do Brasileirão 2022

O Palmeiras segue na liderança, enquanto Corinthians, Fluminense, Athletico e Flamengo continuam buscando a ponta da tabela.

1 Palmeiras – 48 pontos

2 Corinthians – 39 pontos

3 Fluminense – 38 pontos

4 Athletico-PR – 37 pontos

5 Flamengo – 36 pontos

6 Atlético MG – 35 pontos

7 Internacional – 33 pontos

8 Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 30 pontos

10 América- MG – 27 pontos

11 Botafogo – 26 pontos

12 Goiás – 26 pontos

13 São Paulo – 26 pontos

14 Ceará – 25 pontos

15 Cuiabá – 23 pontos

16 Coritiba – 23 pontos

17 Avaí – 23 pontos

18 Fortaleza – 21 pontos

19 Atlético-GO – 21 pontos

20 Juventude – 16 pontos

