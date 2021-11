Onde assistir jogo do Fortaleza x Ceará hoje e horário (17/11)

Dia de clássico! Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 17, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 20 horas, na Arena Castelão, mas com transmissão na TV fechada e streaming. Veja como assistir o jogo do Fortaleza x Ceará hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Fortaleza x Ceará hoje?

O clássico cearense entre as equipes não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo sela TNT Sports ou pelos serviços de streaming HBO MAX e Estádio TNT Sports. No pay-per-view, o Premiere transmite a partida.

Data: 17 de novembro 2021

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Onde assistir jogo do Fortaleza x Ceará hoje: Estádio TNT Sports, TNT Sports, HBO Max e Premiere

Como os clubes chegam para o clássico?

Depois de chegar a quatro jogos sem vitórias no Brasileirão, o Fortaleza perdeu sua vaga no G-4 e agora passa a ter o G-6 também ameaçado. Com 49 pontos, o Leão do Pici é o atual sexto colocado, com 49 pontos, mas se perder o clássico e o Inter vencer sua partida, o Colorado ultrapassa a equipe cearense.

Por outro lado, o time do Ceará chega ao confronto vindo de vitória por 2 a 1 diante do Sport. Com o triunfo, a equipe cearense chegou aos 42 pontos e se afastou da briga do rebaixamento. Em 10º na tabela, o Vozão passa olhar para as vagas da Libertadores em caso de triunfo no clássico.

No primeiro turno o Ceará venceu o clássico por 3 a 1. Relembre:

Qual a provável escalação de Fortaleza x Ceará?

A vitória no clássico sempre é importantes para os clubes. Por isso, as duas equipes devem ir com força máxima para o jogo do Fortaleza x Ceará hoje, no Brasileirão. Veja abaixo as prováveis escalações do confronto:

Ceará: João Ricardo; Igor (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, William Oliveira, Marlon, Lima e Vina; Mendoza e Cléber (Jael).

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Felipe, Éderson, Yago Pikachu e David; Edinho e Henríquez.

