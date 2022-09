Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo? Horário e escalação – 28/09

Vice-líder do Brasileirão, o Internacional joga contra o RB Bragantino nesta quarta-feira, 28 de setembro, a partir das 21h45 (Horário de Brasília), pela 28ª rodada da competição. O palco do confronto será o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, por isso saiba onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Internacional hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e no Premiere, pay-per-view, a partir das 21h45 (horário de Brasília), além do serviço de streaming GloboPlay.

Para a felicidade do torcedor gaúcho, a partida entre Internacional e RB Bragantino nesta quarta-feira vai passar na Globo, na TV aberta, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e quem comanda a narração será Luciano Perico com comentários de Maurício Saraiva.

Para quem mora em outros estados, é possível assistir ao jogo do Inter hoje pelo Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura. No entanto, só dá para acompanhar por valor extra na mensalidade em todo o território nacional ao vivo.

Outra opção para assistir ao jogo de futebol hoje vai ser no GloboPlay, serviço de streaming. Pelo celular, tablet, computador e smart TV, a oportunidade dos assinantes de acompanhar ao vivo é apenas na plataforma. Para quem quer se tornar membro, o valor entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês está disponível por pacotes de canais.

INTERNACIONAL X RB BRAGANTINO:

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir jogo do Inter hoje: Globo, Premiere e Globoplay

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Como vem as equipes de Internacional x RB Bragantino hoje

Com vantagem na vice-liderança do Brasileirão, o Internacional tem 49 pontos com treze vitórias, dez empates e quatro derrotas com o total de 43 gols marcados e 26 sofridos. O elenco gaúcho tem o segundo melhor ataque na temporada e a quinta melhor defesa na competição. Com seis rodadas sem perder, o time pode continuar a vantagem aos rivais para se garantir a vaga na Libertadores.

Fique de olho em: Alemão.

Se o Internacional vencer: Segue na vice-liderança do Brasileirão.

Escalação do Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Gabriel, Renê; Gabriel, Edenilson, Maurício; Alan Patrick, Pedro Henrique e Alemão.

O RB Bragantino, por outro lado, permanece em 13º lugar com 34 pontos com oito vitórias, dez empates e nove derrotas com 37 gols marcados e 34 sofridos. Com a quinta pior defesa da temporada, o time precisa virar o jogo se quiser escapar da zona de rebaixamento e continuar na elite do Brasileirão. O grupo paulista não vence há sete rodaads.

Fique de olho em: Helinho, Artur e Carlos Eduardo.

Se o RB Bragantino vencer: Pode pular uma posição na tabela.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Luan Candido, Kevin, Natan; Raul, Lucas Evangelista, Hyoran; Helinho, Artur e Carlos Eduardo.

Último jogo de Internacional x RB Bragantino

Em 5 de junho de 2022, a última partida entre Internacional e RB Bragantino foi realizada pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, pela temporada atual.

Por 2 x 0, a equipe do Internacional levou a melhor com gols de Johnny e De Pena, de pênalti, para subir ainda mais na classificação neste início de temporada.

No primeiro tempo, o elenco do Inter conseguiu pressionar os anfitriões, no Nabizão. Já no segundo, o grupo gaúcho conseguiu dar a volta por cima marcou nos acréscimos os dois gols.

Confira no vídeo a última partida entre as equipes.



