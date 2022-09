Eleições: Quantos senadores serão eleitos em 2022 por estado?

Cada estado tem sempre três representantes em atuação no Senado Federal. Mas esses candidatos não são eleitos ao mesmo tempo. Então, quantos senadores serão eleitos em 2022 por estado? Este ano cada federação vai escolher um candidato. Entenda como funciona a eleição para senador.

Quantos senadores serão eleitos em 2022 por estado?

Este ano, os eleitores vão eleger um senador por estado. Mas cada federação tem três representantes no Senado Federal, independentemente da população eleitoral. As eleições para este cargo são diferentes das demais, porque o Senado Federal se renova de maneira alternada.

Alternadamente, a população escolhe um terço dos senadores e, quatro anos depois, outros dois terços. Por exemplo: em 2018, os brasileiros votaram para dois nomes ao Senado, este ano, apenas um será eleito. Em 2026, dois nomes são escolhidos novamente e assim sucessivamente.

No total, existem 81 senadores em exercício no Brasil. Mas como esse número se renova de forma alternada, a cada quatro se escolhem 27 senadores e, quatro anos depois, se escolhem os outros 54.

Candidatos ao Senado por estado

Veja o número de candidatos por estado este ano, clicando em cima deles você confere quem são eles também. Os dados são do site de Divulgação de Contas Eleitorais.

Acre: 9

Alagoas: 5

Amapá: 8

Amazonas: 8

Bahia: 6

Ceará: 7

Distrito Federal: 13

Espírito Santo: 9

Goiás: 10

Maranhão: 5

Mato Grosso : 7

Mato Grosso do Sul: 6

Minas Gerais: 9

Pará: 12

Paraná: 10

Paraíba: 8

Pernambuco: 9

Piauí: 8

Rio de Janeiro: 14

Rio Grande do Norte: 10

Rio Grande do Sul:11

Rondônia: 8

Roraima: 9

Santa Catarina: 11

São Paulo: 11

Sergipe: 7

Tocantins: 13

Como são eleitos os senadores – Eleições 2022

Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário de votos, ou seja, o candidato mais votado, ou os dois mais votados dependendo do ano, é eleito. Para este cargo, não há segundo turno, então, todos os representantes do Senado Federal devem ser eleitos no primeiro pleito.

Mandato do senador

Os senadores são eleitos para dois mandatos diretamente, então, cada político fica oito anos nesse cargo, no Brasil. Cada senador é eleito com dois suplentes em cada eleição.

Função do senador

De acordo com o TSE, os senadores são os representantes dos Estados brasileiros. O Senado é considerado a câmara alta do Congresso Nacional. A principal função desses parlamentares é de revisar os projetos de lei que são aprovados na Câmara dos Deputados e os aprovar ou rejeitar, como acharem necessário.

Os senadores também devem fiscalizar o poder executivo e podem votar um processo de impeachment do presidente. Veja suas principais atuações:

Votar projetos de lei;

Fiscalizar o poder executivo;

Votar um processo de impeachment do presidente;

Votar vetos presidenciais;

Julgar crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União;

Fiscalizar as operações financeiras do governo;

Aprovar a nomeação de pessoas para tribunais superiores.

Requisitos para se candidatar a senador:

Ter, pelo menos, 35 anos;

Ter domicílio eleitoral no estado pelo qual concorre ao cargo;

Ter pleno exercício de seus direitos políticos;

Ser brasileiro (nascido ou naturalizado);

Ser filiado a um partido político.

Qual o salário do senador?

Os senadores no Brasil ganham R$ 33.763,00 mensais, mesmo valor de um deputado federal. Essa quantia foi determinada pelo Decreto Legislativo nº 276/2014, de autoria de Renan Calheiros. Os políticos do Senado também tem direito aos auxílios:

Cota para exercício da atividade parlamentar (CEAP): Assim como os deputados, os senadores têm um auxílio remunerado para exercer sua função. O Senado Federal não divulga a quantia exata, mas a cota serve para gastos com passagens aéreas, aluguel de carro, combustível, papelaria, cursos e palestras, hospedagem, telefone etc.

Auxílio moradia: O governo federal disponibiliza 72 casas para os senadores. Aqueles que não quiserem ou não conseguirem morar em uma delas recebem R$ 5.500,00 de auxílio moradia.

Verba para contratação pessoal: Cada senador pode contratar até 11 pessoas e o governo repassa uma quantia para os parlamentares. A quantia exata de cada senador não foi divulgada.

Auxílio médico: O governo oferece um centro médico dentro do Senado, que pode ser utilizado pelo senador e seus dependentes. Os gastos feitos fora do departamento médico governamental são reembolsados aos políticos.

Quando os senadores tomam posse?

Os senadores, assim como outros cargos do legislativo, os deputados federais e estaduais, tomarão posse no dia 1° de fevereiro de 2023. Já a cerimônia para presidentes e governadores será no dia 1° de janeiro, feriado nacional.