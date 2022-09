Náutico e Brusque disputam para escaparem da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão nesta sexta

Onde assistir jogo do Náutico hoje x Brusque e horário (09/09)

Querendo escapar da lanterna na Série B do Brasileirão, o Náutico enfrenta o Brusque nesta sexta-feira, 9 de setembro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). No Estádio dos Aflitos, em Pernambuco, válido pela 29ª rodada da competição, descubra onde assistir jogo do Náutico hoje ao vivo pela TV e online.

Onde assistir jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir através do GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

Fique tranquilo torcedor, porque existem até dois canais com transmissão ao vivo da partida pela Série B do Brasileirão nesta sexta-feira. Disponíveis para todos os estados do Brasil, ambos só pertencem a programação de operadoras de TV por assinatura.

O pay-per-view, entretanto, pode ser acessado por valor extra na mensalidade por R$ 59,90, até R$ 89,90, incluindo o pacote completo de canais de futebol.

Não tem a TV fechada mas quer assistir a partida? Você pode utilizar o GloboPlay, plataforma de streaming, responsável por retransmitir a programação dos canais da Rede Globo em tempo real pelo aplicativo, tanto pelo celular como no tablet, computador e smart TV.

Para quem já é assinante basta acessar o app com o e-mail e a senha de usuários. Para aqueles que querem se tornar assinante, os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, através do site www.globoplay.globo.com.

Náutico x Brusque

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Pernambuco

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Rodada: 29ª rodada da Série B do Brasileirão

Náutico e Brusque na temporada

Dono do quinto pior ataque e da defesa mais vazada na temporada da Série B do Brasileirão, o Náutico entra em campo nesta sexta-feira buscando os três pontos para escapar da lanterna. O time venceu o Ituano na última rodada, mas não conseguiu pontos suficientes para sair da última posição, com 24 pontos. Já são seis vitórias, seis empates e dezesseis derrotas em 28 rodadas.

Fique de olho em: Kieza.

Se o Náutico vencer: Soma pontos, mas não sai da lanterna da tabela.

Provável escalação de Náutico: Jean; Victor Ferraz, Arthur, João Lucas, João Paulo Silveira dos Santos; Richard Franco, Souza, Thomaz Carvalho; Julio Rodrigues, Kieza e Éverton.

Do outro lado, o Brusque vem na 15ª posição com 31 pontos, totalizando oito vitórias, sete empates e treze derrotas, com 13 gols marcados e 19 sofridos dentro e fora de casa. O desempenho do clube catarinense tem deixado a desejar, com o pior ataque da temporada.

O elenco é só o segundo fora da zona de rebaixamento. Para a partida desta sexta não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Fique de olho em: Alex Sandro e Fernandinho.

Se o Brusque vencer: Sobe duas posições, chegando até 13ª posição com 34 pontos.

Provável escalação de Brusque: Juninho; Strieder, Ianson, Wallace, Ruan; Wagner Pereira Marques, Bill, Potiguar, Alvaro; Alex Sandro e Fernandinho.

Últimos jogos:

NAÚTICO:

CSA 2 x 0 Náutico – Terça-feira, 30/08 – Série B do Brasileirão

Náutico 2 x 0 Ituano – Sexta-feira, 02/09 – Série B do Brasileirão

BRUSQUE:

Tombense 1 x 0 Brusque – Terça-feira, 30/08 – Série B do Brasileirão

Brusque 1 x 0 Vasco – Sábado, 03/09 – Série B do Brasileirão

Confira no vídeo a seguir do portal GE como foi a última partida do Náutico.

Próximos jogos:

NAÚTICO:

Vasco x Náutico – Sexta-feira, 16/09 às 19h – Série B do Brasileirão

Náutico x Sampaio Corrêa – Sexta-feira, 23/09 às 19h – Série B do Brasileirão

BRUSQUE:

Brusque x Vila Nova – Sábado, 17/09 às 16h30 – Série B do Brasileirão

Ituano x Brusque – Sábado, 24/09 às 11h – Série B do Brasileirão

