Pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes de Central e Náutico se enfrentam neste sábado

Onde assistir jogo do Náutico hoje no Pernambucano ao vivo – 07/01/2023

O Náutico estreia no Campeonato Pernambucano neste sábado, diante do Central, pela primeira rodada. No Estádio Lacerdão, o jogo do Náutico hoje vai começar às 16h30 (horário de Brasília) na primeira fase da competição estadual na temporada. Descubra onde assistir ao vivo e todos os detalhes no texto a seguir.

Transmissão jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico hoje vai passar na Globo (PE) e DAZN, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Disponível somente no estado de Pernambuco, a emissora na TV aberta transmite o jogo do Náutico hoje contra o Central ao vivo e de graça.

Outra opção é curtir no GloboPlay se for assinante da plataforma, tanto no site (www.globoplay.globo.com) tanto no aplicativo para celular, smartv, tablet e computador.

O jogo do Campeonato Pernambucano também tem transmissão no DAZN, plataforma de streaming.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Lacerdão

Onde assistir: Globo (PE), GloboPlay e DAZN

Como vem Central x Náutico para o jogo de hoje

Não há dúvidas de que o Náutico é o favorito no jogo deste sábado. Porém, se tratando de grandes equipes no futebol regional, o melhor é assistir e esperar o resultado.

O Náutico foi rebaixado para a Série C do Brasileirão na temporada passada. O grupo ficou em último lugar na classificação com 30 pontos, conquistados em oito vitórias, seis empates e 24 derrotas, a pior campanha.

Já o Central disputou a segunda divisão do Campeonato Pernambucano no final da temporada passada e por isso chega com todo o gás necessário para brigar por uma melhor campanha este ano na elite.

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

Treze equipes disputam o Campeonato Pernambucano em 2023: Afogados, Belo Jardim, Caruaru City, Central, Maguary, Náutico, Porto, Petrolina, Retrô, Salgueiro, Íbis, Sport e Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano é disputado em pontos corridos na primeira fase. Os treze elencos jogam por 11 rodadas na competição, onde os dois primeiros da tabela avançam para a semifinal e os que ficaram em 3º até o 6º jogam a segunda fase, onde brigarão pela vaga na semifinal.

Os jogos da competição vão ser transmitidos na Globo, em Pernambuco, enquanto o DAZN também vai transmitir os embates da temporada.

