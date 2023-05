Onde assistir jogo do Náutico x Floresta hoje na Série C ao vivo – 22/05

Nesta segunda-feira, 22 de maio, o jogo do Náutico é contra o Floresta pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada. A bola vai rolar às 20h, horário de Brasília, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Saiba como assistir a partida ao vivo nesta segunda.

Como assistir o jogo do Náutico hoje

A partida entre Náutico e Floresta hoje será transmitida ao vivo no DAZN para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o confronto nesta segunda-feira.

A plataforma de streaming está disponível no site (www.dazn.com) por R$ 34,90 por mês. O torcedor tem acesso à esportes variados para assistir no computador ou até no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)

Como funciona a Série C do Brasileirão?

Vinte equipes disputam a terceira divisão do futebol brasileiro, a Série C do Campeonato Brasileiro. Diferente das edições passadas, os clubes disputam em turno único por 19 rodadas entre pontos corridos, onde os times só se enfrentam uma vez.

Ao fim das rodadas, os oito melhores avançam para a segunda fase, onde são separados por dois grupos com quatro cada. Os integrantes do mesmo grupo se enfrentam em rodadas de pontos corridos, onde os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso até a Série B.

Os líderes vão para a final disputarem o título da Série C do Brasileirão.

Premiação do Brasileirão 2023: quanto o campeão ganha?

Escalações de Náutico x Floresta

Os três pontos nesta segunda-feira é extremamente importante para o Náutico e o Floresta. Por essa razão, ambos os treinadores deverão escalar os titulares do time para o embate.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Náutico: Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Odivan, Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago; Diego Ferreira, Jael e Paul Villero.

Floresta: Zé Carlos; Igor Carvalho, Eduardo Moura, Alisson, Jô Almeida; Bruno Ré, Lucas Oliveira, Matheus Roldan, Adilson Bahia; Marllon e Romarinho.

Jogos da quarta rodada

Dez jogos foram disputados no fim de semana pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sábado, 20/05:

São Bernardo 3 x 1 Confiança

Altos 3 x 2 Ypiranga

Figueirense 2 x 1 Aparecidense

Botafogo PB 1 x 1 Pouso Alegre

CSA 0 x 0 Brusque

Domingo, 21/05:

Manaus x Operário

Paysandu x Manaus

Volta Redonda x América RN

Segunda-feira, 22/05:

São José x Remo – 20h

Náutico x Floresta – 20h

