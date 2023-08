Onde assistir jogo do Paysandu x Náutico ao vivo na Série C hoje - 13/08

Onde assistir jogo do Paysandu x Náutico ao vivo na Série C hoje – 13/08

Tem jogo do Paysandu hoje contra o Náutico neste domingo, 13 de agosto, válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do futebol. A bola rola às 16h, horário de Brasília, no Estádio Curuzu, no Pará, com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Paysandu ao vivo hoje

A partida entre Paysandu e Náutico será transmitida no DAZN, Nosso Futebol e canal GOAT no Youtube a partir das 16h, horário de Brasília, sem passar na televisão porque nenhuma emissora comprou os direitos de transmissão do torneio.

O Paysandu conta com o triunfo neste domingo para entrar na zona de classificação. O elenco ocupa a nona posição com 23 pontos, conquistados em seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas até aqui. O técnico Hélio dos Anjos vai utilizar hoje Matheus Nogueira; Anílson, Paulão, Wanderson, Eltinho; Jacy Maranhão, João Vieira, Robinho; Gustavo Custódio, Bruno Alves e Mário Sérgio.

O Náutico está invicto há seis rodadas, em sexto lugar com 25 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima etapa da competição, por isso a vitória contra o Papão significa a permanência na parte de cima. O treinador Fernando Marchiori vai colocar em campo Vagner; Victor Ferraz, Denilson, Richardson, Renna Siqueira; Elton, Eduardo, Souza; Berguinho, Jeam e Paul Villero.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Curuzu, em Belém, no Pará

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

Onde assistir: Nosso Futebol, DAZN e Youtube

Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023?

Como funciona a Série C do Brasileirão?

Conhecida como a terceira divisão do futebol no país, a Série C do Campeonato Brasileiro é o processo que define quem serão os quatro sortudos a avançarem para a segunda divisão, a famosa Série B. Ao mesmo tempo que quatro deles sobem, outros tem o triste destino de serem rebaixados.

São 20 clubes disputando na Série C este ano: Brusque, Operário PR, Amazonas, Botafogo PB, Volta Redonda, Náutico, São Bernardo, São José RS, Paysandu, Ypiranga, Altos, Pouso Alegre, América RN, Floresta, Manaus, Remo, Figueirense, Aparecidense, CSA e Confiança.

A primeira fase é realizada em pontos corridos em 19 rodadas, em pontos corridos, em turno único. Os oito primeiros vão para a segunda fase, onde os times são divididos em dois grupos de quatro cada para se enfrentarem por seis rodadas novamente em pontos corridos. Já os quatro últimos da tabela vão para a quarta divisão.

No fim das rodadas, os dois melhores de cada grupo conquista o acesso à Série B, enquanto os líderes vão para a final em busca do troféu.

Classificação atualizada da Série C do Brasileirão

Vinte equipes disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do futebol. Os oito primeiros da classificação avançam para a segunda fase, e, aí, disputam o acesso até a Série B do Brasileirão, a segunda divisão.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a quarta divisão do futebol.

1) Brusque - 30 pontos

2) Operário PR - 30 pontos

3) Amazonas FC - 29 pontos

4) Botafogo PB - 28 pontos

5) Volta Redonda - 27 pontos

6) Náutico - 25 pontos

7) São Bernardo - 25 pontos

8) São José - 24 pontos

9) Paysandu - 23 pontos

10) Ypiranga - 22 pontos

11) Confiança - 22 pontos

12) CSA - 22 pontos

13) Aparecidense - 21 pontos

14) Figueirense - 20 pontos

15) Remo - 20 pontos

16) Manaus - 17 pontos

17) Floresta - 16 pontos

18) América NR - 15 pontos

19) Altos - 13 pontos

20) Pouso Alegre - 12 pontos

