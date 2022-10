Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo na TV e horário (04/10)

Candidato na briga pelo acesso, o Sport enfrenta o Brusque, integrante da zona de rebaixamento, nesta terça-feira, 4 de outubro, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão às 19h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. Com transmissão na TV, saiba onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo.

Jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

O pay-per-view transmite a partida do Brasileirão nesta terça-feira para todo o Brasil, disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. Entre em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais de futebol.

Não é assinante da TV paga? Você tem a opção de assistir através do GloboPlay, plataforma de streaming. O aplicativo está disponível no celular, tablet, smartv e computador, através do navegador. Os pacotes do streaming estão disponíveis por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir jogo do Sport hoje: Premiere e GloboPlay

Como vem Brusque e Chapecoense ao jogo de hoje?

Sem vencer há quatro rodadas, o Brusque espera contar com o apoio da sua torcida em casa para virar o jogo em seu favor e, consequentemente, garantir os três pontos na luta contra o rebaixamento. Em décimo nono lugar com 31 pontos, é o penúltimo time na degola, com o total de oito vitórias, sete empates e dezessete derrotas com o pior ataque da temporada em 19 gols marcados e 31 sofridos.

Na última rodada, o Brusque perdeu para o Criciúma em casa.

Escalação do Brusque: Juninho Beliato; Pará, Ruan, Strieder, Wallace; Potiguar, Luiz Antônio, Baya, Diego Jardel; Fernandinho e Franklin.

Do outro lado, o Sport entra em campo confiante e com todo o gás necessário após vencer o clássico contra o Náutico, na Ilha do Retiro. Com 46 pontos, o Leão da Ilha se mantém na sétima posição com doze vitórias, dez empates e dez derrotas, vivo na luta pelo acesso até a elite do Brasileirão.

Além de vencer nesta terça-feira, também terá de torcer por tropeços do Vasco, Londrina e Ituano.

Escalação do Sport: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Labandeira, Ronaldo, Fabinho, Luciano; Gustavo Lopes e Vagner Love.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Restam apenas três vagas para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada que vem. O Cruzeiro já está garantido, enquanto Grêmio, Bahia, Vasco, Londrina e Sport. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão do futebol.

Vinte equipes disputam as 38 rodadas da Série B, divididas em primeiro e segundo turno com 19 para cada.

1 Cruzeiro – 71 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 49 pontos

5 Ituano – 47 pontos

6 Londrina – 46 pontos

7 Sport – 46 pontos

8 Criciúma – 46 pontos

9 Sampaio Corrêa – 45 pontos

10 Ponte Preta – 43 pontos

11 Tombense – 43 pontos

12 CRB – 40 pontos

13 Chapecoense – 38 pontos

14 Guarani – 38 pontos

15 Vila Nova – 38 pontos

16 Novorizontino – 36 pontos

17 CSA – 35 pontos

18 Operário PR – 32 pontos

19 Brusque – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

