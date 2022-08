Onde assistir jogo do Sport hoje x CSA ao vivo na TV e online (13/8)

Neste sábado, 13 de agosto, as equipes de Sport e CSA disputam a 24ª rodada da Série B do Brasileirão, jogando na Arena de Pernambuco. Com início às 16h (Horário de Brasília), onde assistir jogo do Sport hoje vai ser no SporTV e Premiere, na TV fechada, para todos os estados do país.

O Sport soma 31 pontos e está na 8ª posição da tabela. Já o CSA tem apenas 23 pontos e aparece na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Sport e CSA na Série B do Brasileirão

O Sport vem de derrota para o Ituano na última semana. Em 8º lugar na Série B do Brasileirão com 31 pontos, o elenco pernambucano coleciona sete vitórias, dez empates e seis derrotas, com a oportunidade de ficar próximo do G-4 da competição.

Do outro lado, o CSA tem a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento se vencer o jogo deste sábado e consequentemente os rivais tropeçarem. Neste momento, está em 17º lugar com 23 pontos, colecionando quatro vitórias, onze empates e oito derrotas.

Na última rodada, venceu o Brusque.

Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, os canais podem ser encontrados somente em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, só é possível acessar por valor extra na mensalidade.

Online, o streaming Globo Play retransmite o duelo neste sábado através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Escalação do Sport: Carlos Eduardo; Ewerton, Alemão, Sabino, Sander; Fabinho, Machado, Denner, Luciano; Vágner Love e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira

Escalação do CSA: Jean Carlos Batista; Éverton Silva, Werley, Ton, Diego Renan; Canteros, Geovane, Osvaldo, Gabriel; Barcellos e Elton. Técnico: Adriano Rodrigues da Silva

