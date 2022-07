Onde assistir jogo do Sport x Londrina hoje (09/07) e horário ao vivo

Pela décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde assistir jogo do Sport? Neste sábado, 9 de julho, a equipe pernambucana enfrenta o Londrina a partir das 16h (horário de Brasília). Jogando no Estádio Ilha do Retiro, em Recife, confira onde assistir e as informações do jogo de hoje.

Empatados na pontuação, o time do Sport busca os três pontos para retomar a vaga no G4, enquanto os visitantes tem o mesmo objetivo na temporada.

Onde assistir jogo do Sport hoje?

O SporTV, Premiere e Globo Play transmitem o jogo do Sport x Londrina hoje, a partir das 16h (horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, 9 de julho.

Com transmissão apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais vão exibir todas as emoções do futebol neste sábado para todos os estados do Brasil. O torcedor deve sintonizar as emissoras em sua programação e assim curtir no televisor.

Para assistir online, os aplicativos do Premiere e o Globo Play retransmitem a partida de futebol entre as plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Sport hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Douglas Marques das Flores / VAR: Vinicius Furlan

Escalações de Sport x Londrina:

O técnico Lisca não tem novos desfalques para o time do jogo de hoje.

Escalação do Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sander, Sabino; Fabinho, William Oliveira, Cáceres, Giovanni; Juba e Kayke.

Adilson Batista não poderá contar com Felipe Viera, Gabriel Santos, Jhonny, Victor Souza e Pedro Cacho, lesionados.

Escalação do Londrina: Matheus; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar, Eltinho; Gegê, João Paulo, Mossoró; Caprini, Douglas Coutinho e Mirandinha.

Como estão Sport e Londrina na temporada?

SPORT:

O time do Sport não vence há seis rodadas e está na 9ª posição com o total de 22 pontos. O principal objetivo do clube pernambucano neste momento é retomar a sua vaga no G4 do campeonato, pronto para disputar o acesso até a primeira divisão. O elenco tem até aqui cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas em dezesseis jogos, contabilizando 10 gols marcados e oito sofridos.

Este será o segundo jogo de Lisca no comando do Sport após a demissão de Gilmar del Pozzo. Na estreia, o time ficou no empate em 0 a 0 com o Vasco pelo fim de semana da Série B.

O Sport não disputa outra competição na temporada.

LONDRINA:

Por outro lado o Londrina marca o mesmo número de pontos que o seu rival, 22, enquanto ocupa a 8ª posição na tabela. Os visitantes também tem a oportunidade de alcançarem uma melhor posição na parte de cima da tabela com a vitória hoje, mesmo fora de casa.

O Londrina soma até aqui seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, contabilizando dezoito gols marcados e dezessete sofridos dentro e fora de casa na temporada. O time chega para o duelo depois de vencer a Chapecoense fora de casa, em busca de retomar uma boa sequência de vitórias até aqui para quem sabe brigar pelo acesso.

O time paranaense não disputa outros torneios.

Leia também: Classificação para a corrida Sprint da F1 no GP da Áustria 2022