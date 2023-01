Qual é o horário do jogo do Sport x Zumbi na Copinha e onde assistir - 12/01/23

Qual é o horário do jogo do Sport x Zumbi na Copinha e onde assistir – 12/01/23

Diretamente de Cravinhos, as equipes de Sport e Zumbi se enfrentam pela segunda fase da Copinha nesta quinta-feira, a partir das 12h45 (horário de Brasília) no Estádio José Vessi. Em confronto único, o jogo do Sport vale vaga para a próxima fase da competição. Saiba onde assistir ao vivo a partida online e de graça.

Sport x Zumbi na Copa São Paulo 2023

O Sport teve um longo caminho na Copinha para chegar até aqui e conquistar o seu espaço na segunda fase. O elenco pernambucano estreou com vitória em cima do Volta Redonda (2x0). Depois, ganhou novamente do Inter de Limeira pela segunda rodada (2x0) e na última rodada empatou sem gols com o Comercial de SP.

Com sete pontos, o elenco se manteve na liderança do grupo 11 com facilidade.

Escalação do Sport hoje: Paulo Victor; Cícero, Baraka, Nassom, Caíque; Lucas André, Juan Xavier, Ronald, Matheusinho; Riquelmy e Gean.

O Zumbi, por outro lado, também teve grandes dificuldades, mas garantiu a segunda posição pelo grupo 12. Na primeira rodada estreou com derrota para o Corinthians (4x0), mas logo deu a volta por cima diante da Ferroviária pela segunda rodada (1x0). Pela terceira e última ganhou do Fast Club (3x0).

No segundo lugar do grupo, ficou com 6 pontos.

Escalação do Zumbi hoje: Jeninson; José Felipe, Gabriel da Silva, Augusto, Lucas Pires; Guilherme Gama, João Vieira, Otavio Henrique, João Victor; Carlos Eduardo e João Victor Rodrigues.

Mais tarde tem Leão em campo, mas enquanto a bola não está rolando, vem assistir ao resumo da primeira fase dos #LeõesDaBase na @Copinha: líderes e sem tomar gols! Amanhã tem decisão: https://t.co/QKJHPhcvvt pic.twitter.com/envIpAoY34 — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 11, 2023

Onde vai passar jogo do Sport hoje na Copinha

O Youtube é onde vai passar o jogo do Sport hoje na Copinha às 12h45 (Horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor, o embate na segunda fase da competição não vai passar em nenhuma emissora de televisão. No entanto, o torcedor pode acompanhar tudo de graça pela internet.

Trata-se do canal do Paulistão no Youtube, disponível na plataforma de vídeos 100% gratuito e sem precisar se inscrever para assistir. Tudo o que o que o torcedor precisa fazer é acessar o serviço seja no navegador ou pelo aplicativo, encontrar o jogo e acompanhar.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de início de transmissão, às 11h45, devido ao fuso horário.

Árbitro do jogo de hoje

O árbitro do jogo do Sport hoje contra o Zumbi vai ser José de Araújo Ribeiro.

Os assistentes vão ser Italo Magno de Paula e Gabriel Pozzer. Já o quarto árbitro da partida está marcado para ser Leomar de Jesus, enquanto o analista de vídeo será Elton de Andrade.

Quem defina e escala de arbitragem para as rodadas da Copinha é a própria FPF (Federação Paulista de Futebol).

Segunda fase da Copinha - 12/01/2023

Saiba quais são eles e os horários de cada um para não perder nada.

Quinta-feira, 12/01:

Cruzeiro x Parauapebas - 10h30

Cuiabá x Capivariano - 11h

Grêmio x Picos - 12h45

Sport x Zumbi - 12h45

Goiás x Porto Vitória - 12h45

Tanabi x Chapecoense - 15h

Fluminense x Atlético Guaratinguetá - 15h

Novorizontino x Flamengo SP - 15h

Coritiba x Vitória da Conquista - 15h

Athletico PR x Guarani - 17h15

Palmeiras x Sampaio Corrêa - 17h15

Mirassol x Real Ariquemes - 19h

Ceilândia x Floresta - 19h

Flamengo x Avaí - 19h30

Atlético GO x Juazeirense - 19h30

Corinthians x Comercial MS - 21h45

