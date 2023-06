Onde assistir jogo do Vasco online do Brasileirão e horário (26/06)

O Vasco entra em campo nesta segunda-feira, 26 de junho, para enfrentar o Cuiabá no encerramento da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo do Vasco começa às 21h, horário de Brasília, no Estádio Luso Brasileiro, na capital carioca. Saiba como assistir a partida ao vivo.

Os dois times buscam os três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

Por que o jogo do Vasco vai ser no Luso Brasileiro?

O jogo do Vasco vai ser no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, porque São Januário está interditado pelo Juizado Especial do Torcedor.

Na quinta-feira, torcedores atiraram rojões, quebraram portões, cadeiras e entraram em luta com os policiais durante a derrota para o Goiás pelo Brasileirão. A pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, a Justiça decidiu interditar o estádio, ou seja, o Vasco não pode jogar nele.

Além disso, o jogo desta segunda-feira será de portões fechados, ou seja, sem torcida, até que o julgamento aconteça.

Como assistir o Vasco no GloboPlay hoje

A partida entre Vasco e Cuiabá será transmitida no SporTV e Premiere às 21h, horário de Brasília, ao vivo para todo o país nesta segunda-feira.

Existe também a possibilidade de acompanhar online pelo aplicativo do GloboPlay, mas é necessário obter o pacote 'canais ao vivo'.

1) Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo GloboPlay e faça o login com o seu email e a senha de usuário.

2) Depois, vá no menu principal e clique em "Agora na TV".

3) Por fim, escolha a opção do canal SporTV e assista o jogo do Vasco ao vivo como e onde quiser em qualquer estado.

Quem é o técnico do Vasco no jogo de hoje?

Com a demissão do treinador Mauricio Barbieri, o interino William Batista assume o Vasco nesta segunda-feira contra o Cuiabá. Aos 30 anos, William é o comandante do elenco sub-20 dos cariocas e está invicto na liga.

De acordo com o portal GE, o comandante tem 19 jogos e o time do Vasco na categoria ainda não perdeu, com a conquista da Copa Xerém e a Taça Guanabara. Não é possível saber como será a escalação desta segunda-feira no time titular.

Mauricio deixou o comando do Vasco após a derrota para o Goiás dentro de casa. Foram 24 partidas no comando do Cruz Maltino, nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas no Campeonato Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil.

Prévia de Vasco x Cuiabá

O duelo entre Cuiabá e Vasco traz duas equipes com o mesmo objetivo: se afastar da zona de rebaixamento. A diferença é que o time carioca já está na degola, enquanto o visitante segue fora.

Sem vencer há dez rodadas, o Vasco ocupa a penúltima posição da zona de rebaixamento do Brasileirão com seis pontos, somando apenas uma vitória, três empates e sete derrotas. É por isso que precisa dos três pontos para quebrar a sequência ruim de resultados e escapar do fantasma.

Do lado do Cuiabá, o time é o 16º colocado com 12 pontos, somados em três vitórias, três empates e cinco derrotas. O time do Mato Grosso não vence há dois jogos e a vitória recoloca o elenco na classificação, principalmente fora da zona de rebaixamento.

Escalação do jogo do Vasco hoje: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo Pelé, Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair, Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan (Técnico: William Batista).

Escalação do jogo do Cuiabá hoje: Walter; Allyson, Marllon, Alan Empereur, Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral, Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva; Deyverson (Técnico: Antônio Oliveira).

Como ficou a classificação do Brasileirão?

Nove confrontos foram realizados no fim de semana pela décima segunda rodada do Brasileirão. O duelo desta segunda encerra a rodada.

1) Botafogo - 27 pontos (jogo do vasco hoje)

2) Palmeiras - 22 pontos

3) Fluminense - 21 pontos

4) Grêmio - 20 pontos

5) Fortaleza - 20 pontos

6) Flamengo - 19 pontos

7) Athletico PR - 19 pontos

8) Atlético MG - 19 pontos

9) São Paulo - 18 pontos

10) Cruzeiro - 17 pontos

11) Internacional - 17 pontos

12) RB Bragantino - 17 pontos

13) Santos - 13 pontos

14) Bahia - 12 pontos

15) Corinthians - 12 pontos

16) Cuiabá - 12 pontos

17) Goiás - 11 pontos

18) América MG - 8 pontos

19) Vasco - 6 pontos

20) Coritiba - 4 pontos

