Onde assistir jogo do Vila Nova hoje x CRB e horário ao vivo (22/09)

Nesta quinta-feira, 22 de setembro, o Vila Nova recebe o CRB pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia. Pronto para escapar do rebaixamento, confira onde assistir jogo do Vila Nova hoje ao vivo.

O Vila Nova ocupa a 16ª posição com 34 pontos, enquanto o CRB vem na 9ª posição com 40 pontos.

Onde assistir jogo do Vila Nova hoje ao vivo

O jogo do Vila nova e CRB hoje na Série B vai passar no SporTV e Premiere, pela TV fechada, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar no GloboPlay, streaming.

Com exclusividade, os canais do SporTV e Premiere transmitem todas as emoções da rodada na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira em todos os estados do Brasil, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

O Premiere, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade entre números de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para acompanhar online, o torcedor deve obter a assinatura no GloboPlay, plataforma de streaming disponível pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV, disponível somente para torcedores que são membros da plataforma.

Para tornar-se membro, basta acessar www.globoplay.globo.com entre números de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

VILA NOVA X CRB:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Onde assistir jogo do Vila Nova hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Vila Nova x CRB: como estão as equipes?

Os três pontos nesta quinta-feira são extremamente necessários para o Vila Nova. Na 16ª posição com 34 pontos, o elenco tem seis vitórias, dezesseis empates e oito derrotas, conquistados entre as trinta rodadas disputadas. O Vila Nova é o primeiro elenco fora da zona de rebaixamento e por isso deve vencer a partida no confronto desta rodada.

Pela última rodada, venceu o Brusque fora de casa por 1 a 0.

Do outro lado, o CRB aparece na 9ª posição com 40 pontos, conquistados em dez vitórias, dez empates e também dez derrotas, com a quarta pior defesa da temporada entre 28 gols marcados e 35 sofridos. Com aproveitamento de 44% na Série B, o grupo alagoano deve fazer de tudo para buscar os três pontos.

Na última rodada, perdeu para o Cruzeiro em 2 a 0, em casa.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Dez partidas são válidas pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com todas as vinte equipes na disputa pelos três pontos pela rodada.

O destaque fica para o duelo entre Londrina e Ponte Preta, além do jogo em Criciúma e Chapecoense. Por isso, confira a lista completa de jogos da rodada.

Grêmio 3 x 0 Sport

Guarani 2 x 0 Novorizontino

Cruzeiro x Vasco

Quinta-feira (22/09):

Vila Nova x CRB – 21h30

Sexta-feira (23/09):

Náutico x Sampaio Corrêa – 19h

Londrina x Ponte Preta – 21h30

Sábado (24/09):

Ituano x Brusque – 11h

Bahia x Operário PR – 18h15

Domingo (25/09):

Criciúma x Chapecoense – 18h30

Segunda-feira (26/09):

CSA x Tombense – 20h

Leia também: Final da Copa do Brasil 2022 dias, horários e como funciona a decisão