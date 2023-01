Transmissão do jogo do Vila Nova hoje x Goiânia ao vivo e de graça - 11/01/23

Transmissão do jogo do Vila Nova hoje x Goiânia ao vivo e de graça – 11/01/23

O Vila Nova estreia no Campeonato Goiano nesta quarta-feira, diante do Goiânia, a partir das 19h30 (Horário de Brasília0 na primeira fase da competição. No Estádio OBA, o jogo do Vila Nova hoje tem transmissão no canal aberto e online para todos os torcedores do estado. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o duelo.

Leia : Gols da Copinha 2023: confira os 5 melhores da fase de grupos

Onde assistir jogo do Vila Nova hoje ao vivo

Nesta quarta-feira o jogo do Vila Nova hoje vai passar na TV Brasil Central e DAZN às 19h30 (Horário de Brasília).

O canal da TBC transmite na TV aberta a partida entre Vila Nova e Goiânia para todo o estado de Goiás de graça na primeira rodada. A emissora opera no número 13, afiliada à TV Cultura totalmente gratuito.

Outra opção para quem está acostumado no celular ou computador é o DAZN, plataforma de streaming disponível somente para assinantes. O produto está disponível no site (www.dazn.com) pelo valor de R$ 19,90 na mensalidade, além do aplicativo.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida tem início às 18h30 devido à diferença nos horários.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA

TV: TV Brasil Central

LiveStream: DAZN

Escalação do Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Donato, Jordan, Diego; Ralf, Rickson, Marlone; Lourenço, Neto e Vinicius Leite.

Escalação do Goiânia: Lúcio; Eduardo, Gabriel, Xavier; Irismar, Junior Ramos, Romário, Nivaldo; Isaac, Assuério e Wallace.

Quem vai apitar o jogo hoje?

O árbitro do jogo entre Vila Nova e Goiânia nesta quarta-feira vai ser Wilton Sampaio, o juiz que participou da Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro de 2022.

Os assistentes na partida da primeira rodada do Goiano vão ser Bruno Pires e Hugo Correa. A Federação Goiana de Futebol não confirmou se haverá VAR ou não na primeira fase.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Goiano

Além do jogo do Vila Nova hoje, outros embates também serão realizados nesta semana pela primeira rodada do Campeonato Goiano.

Confira a programação para não perder nenhum lance.

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Inhumas x Anápolis - 15h30

Goianésia x CRAC - 19h30

Vila Nova x Goiânia - 19h30

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Iporá x Morrinhos - 15h30

Grêmio Anápolis x Atlético GO - 19h30

Goiás x Aparecidense - 20h30

Leia também: