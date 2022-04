Onde assistir Novorizontino x Chapecoense ao vivo e horário hoje (26/04)

Equipes disputam a quarta rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira ao vivo

Nesta terça-feira, Novorizontino e Chapecoense se enfrentam pela quarta rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Fique de olho no texto a seguir e saiba onde assistir Novorizontino x Chapecoense ao vivo.

O elenco paulista entra em campo para buscar a primeira vitória na competição, principalmente para escapar da zona de rebaixamento. Do outro lado, o time de Gilson Kleina pode assumir a liderança se ganhar o jogo de hoje e os adversários tropeçarem.

Local e horário do jogo da Série B hoje

O jogo entre Novorizontino e Chapecoense hoje vai começar às 19h, no horário de Brasília, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no estado de São Paulo.

A capacidade da arena é de 14 mil torcedores aproximadamente. Jogando no interior do estado, a torcida da casa deve comparecer em peso para apoiar o elenco.

Nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, a Série B do Campeonato Brasileiro abre a quarta rodada da temporada com disputas que vão movimentar a classificação.

Onde assistir Novorizontino x Chapecoense ao vivo?

Onde assistir o jogo do Novorizontino e Chapecoense hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

Para acompanhar na televisão, assinantes do Premiere podem assistir ao vivo através das operadoras de TV paga apenas se forem assinantes da plataforma. O valor extra é diferente em cada operadora e pacote.

Para tornar-se membro, basta acessar o site, escolher o pacote e entrar com o login seja na smarTV, tablet, aplicativo para celular ou computador

Assinante GloboPlay que tem Premiere também pode assistir na plataforma.

Ficha técnica de Novorizontino x Chapecoense hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Onde assistir: Premiere

Escalação do Novorizontino x Chapecoense

Escalação do Novorizontino:​ Giovanni, Romário, Walber, Joílson, Lepu, Bochecha, Jhony, Quirino, Lucas Tocantins, Douglas Baggio e Danielzinho

Escalação do Chapecoense: Vagner, Ronei, Léo, Victor Ramos, Fernando Augusto, Betinho, Marcelo Freitas, Quinonez, Lima, Maranhão e Perotti

Confira no vídeo como foi a preparação da Chape.

Últimos jogos de Novorizontino x Chapecoense

Novorizontino:

Vila Nova 0 x 0 Novorizontino (Série B)

Londrina 1 x 1 Novorizontino (Série B)

Chapecoense:

Chapecoense 1 x 1 Ituano (Série B)

Grêmio 0 x 1 Chapecoense (Série B)

Chapecoense 0 x 0 Vasco (Série B)

