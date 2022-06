Onde assistir Novorizontino x Guarani ao vivo, horário e escalação (12/06)

A bola vai rolar entre Novorizontino e Guarani hoje, 12 de junho, pela décima primeira segunda rodada do Brasileirão na Série B, a partir das 11h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, a partida tem transmissão ao vivo. Saiba onde assistir Novorizontino x Guarani hoje ao vivo.

Onde assistir Novorizontino x Guarani hoje ao vivo?

O jogo entre Novorizontino x Guarani hoje vai passar ao vivo no Premiere, pay-per-view.

A plataforma está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com transmissão para todos os assinantes do Brasil. A temporada do Brasileirão é exclusivo do pay-per-view até a rodada final.

Se preferir, pode acessar também o aplicativo de streaming pelo celular, tablet, computador e até na smart TV, através do Globo Play se for assinante.

Informações do jogo do Novorizontino x Guarani hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima

Onde assistir: Premiere

+ Copa do Brasil sub-20 2022: quando começa a competição?

Novorizontino busca a liderança da Série B

Recém-promovido da terceira divisão, o Novorizonte joga pela primeira vez na Série B do Brasileirão. Até aqui, vem fazendo um excelente trabalho ao ocupar a 9ª posição com 14 pontos, colecionando três vitórias, cinco empates e três jogos perdidos na competição.

Se vencer, pode se aproximar do G4 da competição e lutar pelo acesso até a elite do futebol nacional.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Ligger, Joílson, Rodolfo, Felipe Rodrigues; Bochecha, Leonardo Lima, Diego Torres, Romário; Ronaldo e Danielzinho. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Guarani é o lanterna da classificação

Para o Guarani, entretanto, a temporada não é nada boa. Lanterna da tabela com apenas 9 pontos, venceu somente uma partida entre onze rodadas, com seis empates e quatro derrotas. O elenco paulista só marcou seis gols, enquanto tomou onde, identificando problemas na zaga.

Porém, mesmo se obter os três pontos hoje, não consegue escapar da zona de rebaixamento, mas continua somando pontos para mais para frente escapar. Para o jogo de hoje, Diogo Mateus está suspenso.

Provável escalação do Guarani: Mauricio Kozlinski; Alves, Leandro Castán, Matheus Pereira, Lucas Ramon; Rodrigo Andrade, Bruno Aparecido, Yago, Giovanni Augusto; Bruno José e Lucão. Técnico: Marcelo Chamusca

Palpite Novorizontino x Guarani

Jogando em casa, o Novorizontino é o grande favorito para conseguir os três pontos neste domingo, pela décima segunda rodada da Série B do Brasileirão.

Além de contar com a presença da torcida em casa, o elenco do interior paulista também mostra o melhor desempenho na competição até aqui, o que lhe garante o favoritismo no duelo. O placar pode ser elástico ao clube anfitrião.

O Guarani, por outro lado, precisa do resultado e vai lutar até o fim para conquista-lo.