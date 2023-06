Onde assistir Novorizontino x Sampaio Corrêa online hoje - 10/06

Equipes estão em lados opostos na classificação da Série B do Brasileirão

Válido pela décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Novorizontino x Sampaio Corrêa será disputado neste sábado, 10 de junho, às 17h, horário de Brasília, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista.

Saiba como assistir a partida ao vivo e de graça neste sábado.

Como assistir Novorizontino x Sampaio Corrêa hoje online

A partida entre Novorizontino x Sampaio Corrêa neste sábado vai passar na BAND, Premiere, no streaming GloboPlay e no site da Bandeirantes ao vivo às 17h, horário de Brasília. A emissora transmite a partida para os estados de AM, AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN e SE.

Como assistir de graça no site da Band?

Quem mora nos estados em que será transmitido a partida da Série B hoje pode acompanhar de graça na internet, através do site da Bandeirantes.

1) Acesse o site www.band.uol.com.br ou entre na plataforma BandPlay, o sistema é o mesmo. Daí, vá até o menu localizado à esquerda e clique na opção "Band ao vivo".

2) O segundo passo é fazer o seu cadastro no site. É de graça, basta digitar o email, nome e a senha.

3) Por fim, retorne ao menu e assista a programação ao vivo como e onde quiser.

Como assistir a partida da Série B no GloboPlay?

A plataforma de streaming GloboPlay disponibiliza o sinal do pay-per-view entre os pacotes "GloboPlay e Premiere" e "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere".

1) Acesse o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo de sua preferência, vá até o menu à esquerda e, depois, clique em "entrar". Digite o seu email e a senha de usuários do GloboPlay.

2) O segundo passo é acessar novamente o menu localizado à esquerda mas, agora, escolha a opção "Agora na TV". Se preferir, vá até a sessão de canais ao vivo. Ao entrar no mosaico, escolha o canal Premire.

Lembre-se que somente assinantes poderão acompanhar.

Escalações de Novorizontino x Sampaio Corrêa

Os treinadores Eduardo Baptista, do Novorizontino, e Márcio Fernandes, do Sampaio, devem escalar os titulares para o duelo deste sábado na Série B do Brasileirão. A bola rola às 17h, horário de Brasília.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje.

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins, Renato, Raul Prata; Geovane, Marlon, Reverson; Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Gustavo Henrique, Joécio, Vitinho; Jhonny Douglas, Maurício, Eloir; Pimentinha, Ytalo e Vinícius Alves.

Como está a classificação da Série B?

Vinte clubes disputam a segunda divisão da Série B do Campeonato Brasileiro em 38 rodadas. Entre pontos corridos, as equipes se enfrentam duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos e o empate dois para os dois lados.

O Vitória é o líder com 25 pontos, seguido do Criciúma empatado com o Novorizontino em 23. O Sport e o Mirassol, com 20 pontos, vem logo atrás em quarto e quinto lugar.

Na parte de baixo da classificação estão Chapecoense, Avaí, Tombense e ABC.

1 Vitória – 25 pontos

2 Vila Nova – 23 pontos

3 Novorizontino – 23 pontos

4 Sport – 20 pontos

5 Criciúma – 20 pontos

6 Mirassol – 19 pontos

7 Ceará – 19 pontos

8 Juventude – 18 pontos

9 Botafogo SP – 17 pontos

10 Atlético GO – 16 pontos

11 Guarani – 15 pontos

12 Sampaio Corrêa – 15 pontos

13 Ituano – 13 pontos

14 CRB – 11 pontos

15 Ponte Preta – 11 pontos

16 Londrina – 10 pontos

17 Chapecoense – 10 pontos

18 Avaí – 8 pontos

19 Tombense – 6 pontos

20 ABC – 6 pontos

