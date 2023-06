Quem vai cantar na final da Champions 2023? Horário e como assistir

Show de abertura do maior evento do futebol europeu terá presença de cantora brasileira

Antes da bola rolar entre Manchester City e Inter de Milão no sábado, 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, o show de abertura contará com atrações para animar o público. Saiba quem vai cantar na final da Champions 2023 e como assistir.

Quem vai cantar na final da Champions 2023?

A cantora brasileira Anitta será a atração da cerimônia de abertura da Liga dos Campeões de 2023 ao lado do rapper nigeriano e vencedor do Grammy, Burna Boy. O espetáculo de entretenimento é patrocinado pela marca de refrigerantes Pepsi.

A UEFA também anunciou a presença do DJ sueco Alesso, famoso por 'Heroes' e 'I Wanna Know'. O show de música eletrônica dá início à cerimônia de abertura a partir das 15h45 (horário de Brasília), seguido por Burna Boy e Anitta no palco do estádio em Istambul, na Turquia.

O setlist com as músicas será uma surpresa para a torcida.

Como assistir o show da Anitta na final da Champions?

O torcedor pode assistir o show da Anitta e Burna Boy a partir das 15h45, horário de Brasília, nos canais SBT e TNT, além das plataformas HBO Max e o site do SBT ao vivo.

Na TV aberta, o canal SBT vai exibir o show completo da dupla para todo o Brasil. Já a TNT está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Outra opção é assistir de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) ou plataforma SBT Vídeos no celular. Para quem é assinante do HBO Max é possível acompanhar no streaming como e onde quiser ao vivo.

Conheça a cantora Anitta

A 'Girl from Rio' Anitta, ou Larissa de Macedo Machado, entra para a história como a primeira brasileira a cantar na final da Champions League. Antes da bola rolar, Anitta vai animar a galera ao som de grandes hits.

Com 64 milhões de seguidores no Instagram e fãs ao redor do mundo, a brasileira consolidou a sua carreira internacional ao integrar as paradas de sucesso, assim como os top's do Spotify e plataformas de música. A carioca já cantou nas decisões da Libertadores em 2019 e 2021, na Copa América de 2019 e na abertura das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Esta não é a primeira vez que Anitta se apresenta em decisão de futebol. Ela cantou na final da Libertadores em 2019 e 2021, além da Copa América em 2019 e na abertura das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Neste sábado, a morena deverá colocar no setlist os hits "Envolver", "Gata", "Dançarina", "Paradinha" e "Vai Malandra".

Conheça Burna Boy

Ao lado da cantora Anitta, o rapper nigeriano Burna Boy, 31 anos, será a atração do show de abertura da final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão no próximo sábado.

Damini Ebunoluwa Ogulu nasceu em Port Harcourt, no estado de Rivers, na Nigéria. Burna é apaixonado por futebol e música. Quando criança, decidiu fazer da segunda opção a sua carreira. O seu primeiro álbum 'L.I.F.E' foi lançado em 2013, com selo independente Aristokratrecords. O hit 'Like To Party' ganhou as paradas de sucesso rapidamente mundo à fora.

Os estilos de Burna são hip hop, dancehall e reggae. Ele foi indicado seis vezes ao Grammy, maior prêmio da música, com uma vitória em 2021 para o seu álbum 'Twice as Tall'. Ele tem colaborações com Rita Ora, Dave, Stormzy, Sam Smith, Jorja Smith, Mahalia, Lily Allen, Pop Smoke e Ed Sheeran

