Onde assistir o jogo do Botafogo hoje x Goiás ao vivo e horário (06/06)

Fechando a nona rodada de confrontos no Brasileirão, o Botafogo recebe o Goiás nesta segunda-feira, 6 de junho, jogando no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com a bola rolando a partir das 20h (Horário de Brasília), as equipes prometem bom futebol. Saiba onde assistir o jogo do Botafogo hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Botafogo hoje ao vivo na TV?

O jogo do Botafogo hoje pode ser assistido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das oito horas da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva para todos os estados do Brasil, os canais do SporTV e Premiere são responsáveis por exibirem as emoções do Brasileirão nesta segunda-feira. O torcedor, entretanto, deve obter a emissora através de operadoras de TV por assinatura.

Se não for assinante, pode acompanhar através do Premiere, pay-per-view, no aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Botafogo x Goiás hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich

Onde assistir: SporTV e Premiere

Como estão Botafogo e Goiás no Brasileirão?

O Botafogo vem de derrotara para o Coritiba no último fim de semana e, por isso, promete entrar com toda a força necessária para conquistar os três pontos. Jogando em casa, deve contar com o apoio incondicional da torcida do começo ao fim, principalmente porque precisa do resultado para se aproximar do G4. Até aqui, aparece em 9º lugar com doze pontos.

Do outro lado, o Goiás vem de classificação nas oitavas da Copa do Brasil depois de virar o jogo contra o RB Bragantino e se garantir nos pênaltis. Por isso, mesmo estando na parte de baixo da tabela, em 17º lugar com nove pontos, o grupo goiano entra em campo com confiança e descansado.

Retrospecto de Botafogo x Goiás:

Goiás 1 x 1 Botafogo

Botafogo 0 x 2 Goiás

Goiás 2 x 0 Botafogo

Escalações de Botafogo x Goiás hoje:

Gustavo Sauer é o único desfalque do Fogão.

Escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Victor Cuesta, Kanu, Saravia; Luis Oyama, Del Piage, João Victor; Chay, Diego Gonçalves e Erison. Técnico: Luis Castro

Os goianos não contam com Diego, Luiz Filipe, Hugo e Juan Pablo, todos lesionados.

Escalação do Goiás: Tadeu; Reynaldo César, Caetano, Sidimar; Élvis, Auremir, Maguinho, Matheus Sales, Dadá; Apodi e Nicolas. Técnico: Jair Ventura

Palpite Botafogo x Goiás

Jogando em casa, o elenco do Botafogo leva vantagem no confronto desta segunda-feira e, por isso, é o favorito para faturar os três pontos.

O elenco carioca vem de uma derrota, mas contabiliza até aqui três vitórias, além de marcar 11 gols marcados, diferente do seu rival goiano, que contabiliza dois triunfos e somente 8 gols marcados.

Entretanto, o Esmeraldino também precisa do resultado em seu favor nesta segunda e por isso deve dar bastante trabalho para o seu oponente dentro de campo.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.