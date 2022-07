Onde assistir o jogo do Corinthians e Flamengo hoje DE GRAÇA? (10/7)

Clássico reúne as equipes com as maiores torcidas do Brasil neste domingo; transmissão é na Globo, pela TV aberta

Prepare o coração torcedor, porque tem Clássico das Nações na programação! Onde assistir o jogo do Corinthians e Flamengo hoje? Neste domingo, 10 de julho, as equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h (Horário de Brasília). O palco do confronto será a Neo Química Arena, na capital paulista, com transmissão pela TV aberta ao vivo.

Ambas as equipes disputam na parte de cima da tabela do Brasileirão.

Onde assistir o jogo do Corinthians e Flamengo hoje?

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Corinthians e Flamengo hoje: Globo, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Ramon Abatti / VAR: Emerson de Almeida Ferreira

A Globo, o Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Corinthians e Flamengo hoje, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão na Série A neste domingo, 10 de julho de 2022.

Para a felicidade do torcedor, o clássico das torcidas vai passar na TV aberta! A Globo exibe para todos os estados do Brasil a partida deste domingo já que é a detentora dos direitos de transmissão, com narração de Luís Roberto e comentários de Juninho e Caio Ribeiro, além do comentarista de arbitragem Paulo Cesar de Oliveira.

Já no Premiere, a partida será transmitida somente para assinantes da TV paga, com Milton Leite na narração, comentários de Ana Thaís, Ricardinho e Sandro Meira Ricci.

Online, o Globo Play retransmite as imagens do confronto para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e na smart TV.

CORINTHIANS HOJE

De maneira histórica, o Corinthians carimbou o passaporte para as quartas de final da Libertadores ao vencer o Boca Juniors nos pênaltis em La Bambonera. Com esse resultado, o time paulista chega com todo o gás necessário para enfrentar o Rubro-Negro no clássico das torcidas.

Pelo Brasileirão, entretanto, o grupo de Vitor Pereira vem de derrota o Fluminense no último fim de semana, ocupando a 4ª posição com 26 pontos com sete vitórias, cinco empates e três derrotas. O principal objetivo do Corinthians é retomar a liderança da competição, mesmo com o desempenho em quadra dentro de campo.

Na competição, marcou dezessete gols enquanto tomou catorze, mostrando a dificuldade em manter uma boa defesa contra os adversários no torneio.

Pela Copa do Brasil, o elenco disputa contra o Santos nas oitava de final.

FLAMENGO HOJE

O grupo de jogadores do Flamengo mantém a confiança no ponto mais alto depois de golear o Tolima por 7 a 1 nas oitavas da Libertadores pelo meio da semana, classificando-se para as quartas. Desde o início da temporada, o elenco teve problemas para se firmar dentro dos gramados em todas as competições que jogou.

No Brasileirão chegou a ocupar a parte de baixo da tabela, com a possibilidade real de rebaixamento. Agora, vem na 8ª posição com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e seis derrotas.

No quesito desempenho, o elenco mantém 18 gols marcados e dezesseis sofridos, ou seja, uma campanha totalmente regular mas com problemas.

Pela Copa do Brasil, o grupo foi derrotado pelo Atlético Mineiro na primeira rodada da oitavas.

Prováveis escalações do jogo do Corinthians e Flamengo

Escalação do Corinthians: Cássio; Fábio Santos, Robert Renan, Rafael Ramos, Raul Gustavo; Xavier, Du Queiroz, Cantillo; Roger Guedes, Lucas Piton e Adson. O técnico Vitor Pereira tem baixas importantes para o jogo de hoje. Paulinho, Maycon, Renato Augusto, Junior Moraes, Gustavo Mantuan e Fagner seguem fora por lesões.

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Leo Pereira, David Luiz, Ayrton; Everton Ribeiro, Diego, Thiago Maia; Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Bruno Henrique é a única baixa do time carioca e consequentemente do técnico Dorival Junior.

Quem joga hoje no Brasileirão?

A bola rola em seis jogos neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão. Cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo pela TV e também online para o torcedor curtir.

O duelo entre Corinthians e Flamengo é o grande destaque do fim de semana, conhecido como o Clássico das Nações por reunir as duas maiores torcidas do país. Já o Palmeiras, atual líder do Brasileirão, disputa contra o lanterna na rodada.

Confira a seguir quais são todos os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir cada um deles.

Coritiba x Juventude – 11h (Premiere)

Corinthians x Flamengo – 16h (Globo e Premiere)

Atlético MG x São Paulo – 18h (Premiere)

Santos x Atlético Go – 18h (Premiere)

Fortaleza x Palmeiras – 18h (Premiere)

Cuiabá x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

Leia também: Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Áustria 2022