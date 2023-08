Onde assistir o jogo do Galo hoje no Brasileirão ao vivo no domingo, 13/08

Onde assistir o jogo do Galo hoje no Brasileirão ao vivo no domingo, 13/08

O Galo entra em campo neste domingo, 13 de agosto, para enfrentar o Bahia a partir das 11h, horário de Brasília, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, será o palco do confronto do Atlético Mineiro hoje.

Quem vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo?

O torcedor pode assistir o jogo do Galo hoje no Brasileirão no Premiere, pay-per-view da Globo, em qualquer lugar do país a partir das 11h, horário de Brasília. Por conta do horário nenhuma emissora de televisão aberta vai transmitir a partida.

O Atlético volta a jogar depois da eliminação da Libertadores pelo Palmeiras no meio da semana. O elenco de Felipão se concentra para buscar os três pontos, em 10º lugar com 24 pontos, e para isso vai colocar em campo Everson; Guilherme Arana, Mauricio Lemos, Jemerson, Mariano; Otávio, Battaglia, Igor Gomes; Paulinho, Pavón e Hulk.

O Bahia vem para o jogo de hoje com vitória contra o América Mineiro por 3-1, no fim de semana passado. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º colocado com 18 pontos, por isso o treinador Renato Paiva vai escalar os titulares hoje com Marcos Felipe; Camilo Cândido, Vitor Hugo, Kanu, Gilberto; Rezende, Thaciano, Cauly; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.

Horário: 11h

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Onde assistir: Premiere

Saiba qual time brasileiro tem mais títulos da Série A do Brasileirão

Como o Atlético Mineiro vai fechar o primeiro turno do Brasileirão?

Em 18 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro marcou apenas seis vitórias, duas como mandante no Estádio do Mineirão e quatro como visitante, além de seis empates e seis derrotas. Neste domingo, o Galo poderá melhorar o seu desempenho e quem sabe evitar um vexame histórico.

Mas por que vexame? Isso porque, segundo o portal GE, a derrota para o Bahia pode colocar o clube mineiro neste primeiro turno como a quarta pior campanha da sua história, igualando-se aos anos de 2017, 2011 e 2010. Por isso, o elenco de Felipão vai se esforçar em cada minuto para garantir os três pontos em casa.

Como mandante, o Galo soma duas vitórias, três derrotas e três empates. Já fora de casa tem quatro triunfos, três derrotas e três empates, a quinta defesa menos vazada do Brasileirão com 17 gols sofridos, além de 21 marcados dentro e fora de casa.

Quais são as chances do Bahia ser rebaixado?

Um ano depois de retornar para a elite do futebol brasileiro, o Bahia corre o sério risco de voltar para a segunda divisão. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o elenco tem 18 pontos, empatado com o Santos, primeiro da degola em 18 rodadas.

De acordo com o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 37.5% de chances de ser rebaixado. Este resultado equivale até o início da 19ª rodada do Brasileirão.

O Bahia soma quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. Até aqui, soma três rodadas invicto contra o Corinthians, empate em casa, São Paulo, empate no Morumbi, e vitória contra o Coelho, em casa.

Leia também:

Premiação do Brasileirão 2023: quanto o campeão ganha?