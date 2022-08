Onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo e horário da Série B (18/08)

Equipes do Tombense e Sport disputam nesta quinta-feira a 25ª rodada do Brasileirão na segunda divisão

Vindo de vitória contra o CSA, o Sport enfrenta nesta quinta-feira, 18 de agosto, o Tombense pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Soares de Azevedo, onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo vai ser no Premiere, disponível somente para assinantes da TV paga.

Apenas um ponto separa os dois times nesta quinta-feira na tabela de classificação.

Onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje terá transmissão no Premiere e GloboPlay, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Para a alegria do torcedor pernambucano, o pay-per-view do Premiere é quem transmite a partida em todo o território nacional nesta quinta-feira. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para quem já é assinante, basta entrar em contato com a operadora do torcedor e, por valor extra na mensalidade, assistir aos principais jogos de futebol tanto pela TV como no computador, smart TV, celular e tablet. O torcedor que ainda não tem o Premiere, basta acessar o site www.premiere.globo.com e, pelos valores que vão de R$ 59,90, até R$ 89,90, escolher o melhor pacote.

O GloboPlay, plataforma de streaming, retransmite o jogo da Série B do Brasileirão.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, MG

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

Qual é a classificação do Sport na Série B?

O Sport aparece em 6º lugar na classificação da Série B do Brasileirão com 34 pontos, contabilizando oito vitórias, dez empates e seis derrotas. O aproveitamento, segundo dados da CBF, é de 47% até a vigésima quinta rodada.

Como visitante, o grupo pernambucano soma apenas uma vitória, cinco derrotas e seis empates, ou seja, não é o grande favorito no duelo desta quinta. Como mandante, entretanto, tem sete vitórias, uma derrota e quatro empates.

Na última rodada, venceu o CSA por 4 x 0 em casa, o que reforça o status entre os melhores mandantes da competição.

O Sport tem a quinta defesa menos vazada na Série B, contabilizando 21 gols marcados e 18 sofridos, números que deixam o clube na parte de cima da tabela.

Escalações do Tombense x Sport hoje

O elenco do Tombense ainda não poderá contar com Rodrigo, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos na última rodada. Já Paulo foi expulso e por isso não pode jogar hoje.

Enquanto isso, o técnico Bruno Pivetti não tem novas baixas.

Provável escalação do Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Roger Carvalho, Diego, Ednei; Zé Rafael, Jean Lucas, Matheus; Ciel, Everton e Bruno Mota.

Para o comandante do Sport, Claudinei Oliveira, apenas Rafael Thyere é quem segue lesionado e em trabalho de recuperação do clube.

Provável escalação do Sport: Eduardo; Alemão, Sabino, Ewerthon, Sander; Fabinho, Pedro, Denner, Luciano; Kayke e Vagner Love.

Próximos jogos Tombense e Sport:

Além de jogarem a rodada nesta quinta-feira, os times de Sport e Tombense voltam a jogar apenas no próximo fim de semana, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Por isso, o torcedor deve ficar atento aos compromissos do time do coração para não perder nenhum lance.

Confira os próximos jogos a seguir na agenda de futebol.

TOMBENSE:

Guarani x Tombense – Sábado, 27/08 às 11h – Série B do Brasileirão

Tombense x Brusque – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Série B do Brasileirão

SPORT:

Sport x Chapecoense – Terça, 23/08 às 21h – Série B do Brasileirão

Sport x Novorizontino – Terça-feira, 30/08 às 20h30 – Série B do Brasileirão

