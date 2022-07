Onde assistir o jogo do Sport hoje x Vila Nova e horário (18/07)

Pela abertura da décima nona rodada da Série B do Brasileirão, onde assistir o jogo do Sport hoje? A equipe pernambucana enfrenta o Vila Nova nesta segunda-feira, 18 de julho, na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo tem início às 20h (Horário de Brasília), e por isso confira onde assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Sport hoje?

O jogo do Sport hoje vai passar no SporTV e Premiere a partir das 20h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem qualquer tipo de transmissão pela televisão aberta, o torcedor deve sintonizar os canais do SporTV e Premiere para curtir as emoções do confronto nesta segunda ao vivo. No entanto, eles só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção de onde assistir o jogo do Sport hoje é através do Globo Play, plataforma de streaming, disponível para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Sport hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Maguielson Lima Barbosa / VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA)

+ Copa do Mundo Qatar 2022: 8 curiosidades da sede inédita

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Sem perder por três rodadas, o Sport vai muito bem na Série B do Brasileirão. Ocupando a 5ª posição com 26 pontos, o elenco contabiliza seis vitórias, oito empates e quatro derrotas, com o desempenho em números mostrando doze gols marcados e apenas oito sofridos, ou seja, o time pernambucano possui uma das melhores defesas do campeonato na temporada.

Na última rodada, empatou sem gols com o Operário fora de casa.

Do outro lado, o Vila Nova segue na lanterna da tabela da Série B com apenas 13 pontos conquistado. Até aqui, foram uma vitória, dez empates e sete derrotas, sem vencer por doze rodadas. No entanto, mesmo se vencer o jogo desta segunda-feira, o grupo goiano não deixa a zona de rebaixamento. Na última rodada perdeu para o CSA por 2 a 1, jogando em casa.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Dez jogos serão realizados na semana, começando nesta terça-feira e seguindo até a quarta, dia 20 de julho, onde todas as vinte equipes entram em campo em busca dos três pontos.

O destaque da rodada vai para o encontro de Vasco e Ituano, além de Cruzeiro e CSA, enquanto o time mineiro busca a permanência na liderança.

A Série B do Brasileirão tem 38 rodadas onde, ao fim da temporada, os quatro melhores da parte de cima ganham o acesso até a primeira divisão. Confira a seguir todos os jogos de hoje na rodada.

Segunda-feira (18/07):

Sport x Vila Nova – 20h

Terça-feira (19/07):

Brusque x Grêmio – 19h

Londrina x Sampaio Corrêa – 19h

Tombene x Criciúma – 19h

Bahia x CRB – 19h

Vasco x Ituano – 21h30

Quarta-feira (20/07):

CSA x Cruzeiro – 19h

Ponte Preta x Náutico – 19h

Chapecoene x Guarani – 19h

Novorizontino x Operário – 21h30