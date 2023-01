Hoje tem jogo do Sport x Comercial na Copinha 2023; veja como assistir

Pela terceira e última rodada do grupo 11 na Copinha, as equipes de Comercial e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 15h15 (horário de Brasília) no Estádio José Vessi, na cidade de Cravinhos. Saiba onde assistir ao jogo do Sport hoje e todos os detalhes a partir do texto.

Onde vai passar jogo do Sport hoje na Copinha

O jogo do Sport hoje vai passar no Youtube de graça às 15h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, a única maneira de curtir a partida da Copinha nesta segunda-feira é através do canal do Paulistão no Youtube, disponível para todos os usuários do Brasil ao vivo e de graça.

O aplicativo está disponível tanto para celular como no tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

Como vem Comercial SP x Sport ao jogo de hoje

Depois de duas rodadas, o Comercial soma 4 pontos, uma vitória e um empate na segunda posição do grupo. O time luta pela liderança nesta última partida da fase de grupos já que possui apenas dois pontos a menos que o Leão da Ilha de Recife. Se vencer, avança na liderança.

Do outro lado, o Sport vem na primeira posição com 6 pontos depois de vencer os dois jogos na competição. É o favorito, mas deve ter trabalho e muito cuidado diante do oponente nesta segunda-feira. O Sport venceu os dois jogos que disputou até aqui.

Provável escalação do Comercial SP: Tiago Henrique; Lucca, Matheus, Pedro Henrique, Igor; Pedro Lima, Gabriel Fernandes, Matheus, Pedro Henrique; Robert Xavier e Felipe.

Provável escalação do Sport: Paulo Victor; Deyvson, Marcelo Ajul, Baraka, Nassom; Fábio, Lucas André, Juan Xavier, Matheusinho; Riquelmy e Gean.

Jogos da Copinha hoje

Além do jogo do Sport hoje, outros embates serão disputados nesta segunda-feira pela terceira e última rodada da primeira fase na Copinha.

08h45 - Pinheirense x São Carlos

10h45 - São José x Guarulhos

11h - São Carlense x Botafogo

12h45 - Picos x São Bento

13h - Real Ariquemes x Portuguesa

13h - Parauapebas x Velo Clube

13h - Volta Redonda x Inter de Limeira

13h - Grêmio Pague Menos x Gama

13h - Vitória da Conquista x Novorizontino

13h - Flamengo SP x Coritiba

14h - Aster x Paraná

15h - Barretos x Athletico PR

15h - Porto Vitória x Imperatriz

15h15 - Tanabi x Náutico

15h15 - Tupã x Cuiabá

15h15 - Comercial x Sport

15h15 - Atlético Guaratinguetá x Goiás

15h15 - União Suzano x Figueirense

16h15 - Ska Brasil x Vitória

17h15 - Taubaté x Fluminense

17h15 - Juazeirense x América SP

17h45 - Inter de Minas x União ABC

17h45 - Ceilândia x América RN

19h30 - Rio Preto x Palmeiras

19h30 - Zumbi x Fast

20h - Mirassol x Chapecoense

20h - Catanduva x Avaí

21h45 - Ferroviária x Corinthians

