Onde assistir online jogo do Grêmio ao vivo no domingo – 25/06

Direto da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o jogo do Grêmio acontece neste domingo, 25/06, contra o Coritiba pela décima segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida tem início às 16h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Grêmio contra Coritiba pelo Brasileirão neste domingo. O duelo começa às quatro da tarde, horário de Brasília. O jogo será exibido apenas para o estado do RS e a cidade de Curitiba, no Paraná. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora.

Horário: quatro da tarde

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir jogo do Grêmio hoje: TV Globo, Premiere e GloboPlay

Prévia de Grêmio x Coritiba

O duelo entre Coritiba e Grêmio apresenta equipes que brigam em posições bastante diferentes no Campeonato Brasileiro. O primeiro é o lanterna e ainda busca a vitória, enquanto o segundo pode assumir a vice-liderança se faturar os três pontos.

Após onze rodadas, o Grêmio é o terceiro colocado com 20 pontos, conquistados em seis vitórias, dois empates e três derrotas. Se vencer neste domingo poderá assumir o lugar do Verdão na tabela e, dessa maneira, entrar na briga e tornar-se favorito ao título assim como o Botafogo.

Já o Coritiba é o último colocado na classificação. Com quatro pontos, ainda não venceu no Brasileirão com quatro empates e sete derrotas. O Coxa tem o pior ataque e a pior defesa de toda a temporada. Mesmo jogando fora de casa, terá de se desdobrar para trazer os três pontos para casa.

Escalação do Grêmio: Gabriel; Bruno Uvini, Kannemann, Bruno Alves, Reinaldo; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello; Cristaldo e Luis Suárez (Técnico: Renato Gaúcho).

Escalação do Coritiba: Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic, Thiago Dombroski, Natanael; Bruno Gomes, Andrey, Marcelino Moreno; Jamerson, Zé Roberto e Alef Manga (Técnico: Antonio Carlos Zago).

Classificação do Brasileirão

Vinte equipes disputam a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. São 38 rodadas em pontos corridos entre dois turnos, onde cada vitória dá ao elenco três pontos e o empate apenas um para os dois lados.

1) Botafogo - 27 pontos

2) Palmeiras - 22 pontos

3) Fluminense - 21 pontos

4) Grêmio - 20 pontos

5) Fortaleza - 20 pontos

6) Flamengo - 19 pontos

7) Athletico PR - 19 pontos

8) Atlético MG - 19 pontos

9) São Paulo - 18 pontos

10) Cruzeiro - 17 pontos

11) Internacional - 17 pontos

12) RB Bragantino - 17 pontos

13) Santos - 13 pontos

14) Bahia - 12 pontos

15) Corinthians - 12 pontos

16) Cuiabá - 12 pontos

17) Goiás - 11 pontos

18) América MG - 8 pontos

19) Vasco - 6 pontos

20) Coritiba - 4 pontos

