Onde assistir Operário PR x Sport e horário da Série B hoje (14/7)

Na abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, confira onde assistir Operário PR x Sport hoje e todas as informações. Nesta quinta-feira, 14 de julho, as equipes se enfrentam a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

Equipe paranaense luta pelos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes querem retomar a busca até o G4 da competição.

Onde assistir Operário PR x Sport hoje?

O SporTV, Premiere e o Globo Play vão passar o jogo do Operário e Sport hoje, a partir das 18h30 (horário de Brasília), nesta quinta-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão.

Com transmissão para todo o país, os canais vão exibir a partida de futebol nesta quinta-feira. No entanto, eles só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, onde o torcedor deve entrar em contato com a operadora para obtê-lo em sua programação.

Online, o Globo Play retransmite a partida ao vivo na plataforma do celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Operário PR x Sport hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA) / VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Como estão as equipes na temporada?

O Operário entra em campo para nesta quinta-feira depois de perder para o CRB na última rodada da Série B, realizada no fim de semana. Com 19 pontos, o elenco do técnico Claudinei Oliveira busca a vitória para reverter a difícil situação em que está neste momento, enquanto ocupa o 13º lugar na tabela. O elenco contabiliza cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas na temporada.

Para o Sport, a equipe tem apresentado bons resultados desde que o técnico Lisca assumiu o comando técnico na temporada. Na última rodada venceu o Londrina e, com o placar, subiu para a 5ª posição com 25 pontos, contabilizando seis vitórias, sete empates e quatro derrotas. No total da Série B, tem 12 gols marcados e apenas oito sofridos dentro e fora de casa.

Provável escalação de Operário PR x Sport:

Escalação do Operário: Vanderlei; Arnaldo, Reniê, Willian Machado, Fabiano; Ricardinho, Tomas Bastos, Reina, Giovanni Confreste; Felipe e Juninho Brandão.

Escalação do Sport: Mailson; Rafael Thyere, Sabino, Ewerton, Sander; Giovani, Cáceres, Fabinho, Thiago; Luciano e Parraguez.

Operário PR x Sport último jogos

A última vez que as equipe se enfrentaram aconteceu em 2019, pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

Segundo os dados do portal O Gol, o Operário é quem tem a vantagem com duas vitórias, um empate e uma vitória para o clube pernambucano.

Sport 3 x 1 Operário – Série B 2019

Operário 2 x 1 Sport – Série B 2019

Sport 1 x 1 Operário – Série B 1990

Operário 2 x 1 Sport – Série B 1990

