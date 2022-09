Ponte Preta e Ituano buscam os três pontos nesta terça-feira, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão

Onde assistir Ponte Preta x Ituano hoje ao vivo (13/09): horário do jogo

Nesta terça-feira, 13 de setembro, a Ponte Preta recebe o Ituano às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. Saiba onde assistir Ponte Preta x Ituano hoje ao vivo com transmissão pela TV e online.

Ambas as equipes disputam na parte de cima da tabela de classificação.

Onde assistir Ponte Preta x Ituano ao vivo hoje

O jogo terá transmissão no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 21h30 (Horário de Brasília). O torcedor também pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming para todos os estados.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, os canais transmitem a partida nesta terça-feira ao vivo para todos os estados do Brasil. O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90, dependendo do pacote de canais de futebol

Para assistir online, o GloboPlay é a opção certeira do torcedor. O serviço de streaming tem na programação filmes, séries, novelas, desenhos e a retransmissão dos canais da Rede Globo, pela TV fechada. Por isso, o torcedor pode curtir a partida da Série B através da emissora no próprio aplicativo, disponível pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Para obter o GloboPlay basta acessar o site www.globoplay.globo.com e optar pelo melhor pacote ao seu bolso, variando entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Ponte Preta x Ituano:

Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Rodada : 30ª rodada

: 30ª rodada Arbitragem : Rafael Rodrigo Klein

: Rafael Rodrigo Klein VAR : Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) Local : Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas Onde assistir Ponte Preta x Ituano hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Ponte Preta x Ituano: como estão as equipes?

A equipe da Ponte Preta faz uma campanha bastante regular na Série B do Brasileirão. Mas é o bastante para conquistar a vaga de acesso até a elite? O grupo paulista aparece na 9ª posição com 39 pontos, conquistados em dez vitórias, nove empates e dez derrotas, com aproveitamento de apenas 44% na temporada.

Do outro lado, o Ituano vem na 6ª posição com 40 pontos, em dez vitórias, dez empates e nove derrotas. Com o quinto ataque mais positivo da temporada da Série B, o Ituano também faz uma campanha regular dentro de campo, pronto para buscar novamente os três pontos nesta terça-feira e, quem sabe, tornar-se um dos candidatos ao G4 na reta final.

Últimos jogos:

Na última quarta-feira (07/09), a Ponte Preta venceu o Sport por 1 a 0, dentro de casa, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. O gol foi de Lucca.

Enquanto isso, o Ituano venceu o Tombense no último sábado (10/09), também pela vigésima nona rodada da competição, por 3 a 0, em casa.

Os gols foram de Gerson Magrão, Vinicius Jau e Brenner.

Quais são os jogos da Série B do Brasileirão hoje?

Apenas duas partidas da Série B do Brasileirão, válidas pela 30ª rodada do segundo turno, serão realizados nesta terça-feira, 13 de setembro, ao vivo no período da noite.

A Ponte Preta joga diante do Ituano, enquanto o Operário, do Paraná, recebe o Guarani, de Campinas, para a disputa dos três pontos.

Por isso, confira todos os jogos de hoje na Série B do Brasileirão pela rodada.

Sport x Bahia

Operário PR x Guarani – 19h

Ponte Preta x Ituano – 21h30

Vasco x Náutico – Sexta-feira – 19h

Tombense x Londrina – Sexta-feira – 21h30

Novorizontino x Grêmio – Sexta-feira – 21h30

Chapecoense x CSA – Sábado – 11h

Brusque x Vila Nova – Sábado – 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – Sábado – 19h

CRB x Cruzeiro – Sábado – 20h30

