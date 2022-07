Onde assistir Ponte Preta x Náutico hoje, horário e escalação (20/7)

Pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, descubra onde assistir Ponte Preta x Náutico hoje para não perder nenhum lance. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, 20 de julho, para disputarem os três pontos a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Confira a seguir no texto todas as informações que você precisa saber.

Onde assistir Ponte Preta x Náutico hoje?

Onde assistir Ponte Preta x Náutico hoje vai ser no Premiere e Globo Play, a partir das 19h, sete horas da noite, pelo horário de Brasília nesta quarta-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão.

O jogo de hoje não vai passar na TV aberta. Isso significa que a única maneira de acompanhar o confronto desta quarta é através do Premiere, pay-per-view de canais de futebol, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter o serviço por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Ponte Preta x Náutico hoje é no Globo Play, plataforma de streaming disponível para o celular, tablet, computador e até na smart TV.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta corre o sério risco de tornar-se o novo integrante da degola se perder o jogo desta quarta-feira. Por isso, a Macaca deve manter o time principal dentro de campo para garantir a vitória de qualquer maneira. Em 16º lugar com 19 pontos, contabiliza quatro vitórias, sete empates e sete derrotas. Na última rodada, empatou com o Criciúma por 1 a 1, fora de casa.

Do outro lado, o Náutico vive uma drástica situação dentro e fora de campo. Com a pressão dos torcedores, o elenco pernambucano está na 18ª posiçaõ da tabela da Série B com 18 pontos, ou seja, acumula quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. O desempenho dos jogadores também não é dos melhores, com apenas dezessete gols marcados e 23 sofridos, dentro e fora de casa.

Na última rodada, o Náutico perdeu para a Chapecoense por 2 a 1.

Quais são os jogo de hoje do Brasileirão Série B?

Quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 20 de julho, no período da noite. O destaque fica para o encontro do CSA e Cruzeiro, líder da Série B do Brasileirão, e o jogo entre Chapecoense e Guarani.

Disputado em 38 rodadas, a competição tem turno e returno por pontos corridos. Os quatro primeiros da tabela, ao fim da temporada, sobem para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão do futebol brasileiro.

Fique por dentro e confira todos o jogos de hoje na Série B do Brasileirão.

Sport 0 x 0 Vila Nova

Brusque 1 x 1 Grêmio

Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa

Tombense 1 x 0 Criciúma

Bahia 1 x 1 CRB

Vasco 0 x 1 Ituano

CSA x Cruzeiro – Hoje, às 19h

Ponte Preta x Náutico – Hoje, às 19h

Chapecoense x Guarani – Hoje, às 19h

Novorizontino x Operário PR – Hoje, às 21h30

