Onde assistir Pouso Alegre x América RN hoje ao vivo e horário (25/09)

No primeiro jogo, o América venceu por 2 a 0 em casa, com vantagem na final da Série D do Brasileirão

Pouso Alegre ou América RN, quem vai ser o campeão da Série D do Brasileirão? As equipes disputam neste domingo, 25 de setembro, às 16h, no Estádio Manduzão, a partida de volta na final. Saiba onde assistir Pouso Alegre x América RN hoje? Confira todos os detalhes a seguir no texto.

Onde assistir Pouso Alegre x América RN hoje ao vivo

O jogo do Pouso Alegre e América hoje tem transmissão no InStat TV, às 16h (Horário de Brasília), disponível para todos os estados do país ao vivo.

Sem transmissão por qualquer canal de televisão, o serviço de streaming InStat TV exibe com exclusividade o jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo. A plataforma está disponível pelo site (instat.tv) pelo valor de R$50,00 ao mês. Basta fazer o cadastro com e-mail e senha.

É possível acompanhar através do celular, tablet ou computador no navegador.

POUSO ALEGRE X AMÉRICA RN:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre, Minas Gerais

Onde assistir Pouso Alegre x América RN: InStat TV

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Árbitro de vídeo: Rafael Traci

Como foi a partida de ida na final da Série D?

A partida de ida entre América RN e Pouso Alegre na final da Série D do Campeonato Brasileiro foi realizada em 18 de setembro, domingo, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte.

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o grupo anfitrião teve a vantagem com Cajá, responsável por abrir o placar ao América. O elenco visitante tentou reagir, mas pouco conseguiu pressionar os oponentes.

No segundo tempo, Wallace, de pênalti, abriu no finalzinho da partida e deu a vantagem ao América para o jogo deste domingo, na volta da final.

Confira no vídeo a seguir como foi a partida de ida na final.



Quem subiu da Série D para a Série C de 2023?

As equipes de América do Rio Grande do Norte, São Bernardo, Pouso Alegre e Amazonas estão classificadas para a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada 2023 do futebol.

Os elencos se classificaram na primeira fase até a segunda fase da quarta divisão do torneio da CBF. Depois, avançaram em seus confrontos até as oitavas de final, aí as quartas de final e, por fim, conquistaram finalmente o acesso ao vencerem os seus jogos e chegarem até a semifinal.

Na Série D do Brasileirão, os times que se classificam até a semifinal do mata-mata, ganham também o acesso até a divisão superior.

Na contramão, foram rebaixados para a quarta divisão os times de Atlético CE, Ferroviário, Brasil de Pelotas e Campinense.

