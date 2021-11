Onde assistir RB Bragantino x Fortaleza ao vivo e horário do jogo (13/11)

Em confronto direto por uma vaga no G-4, RB Bragantino x Fortaleza se enfrentam neste sábado, 13, às 19 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Nabi Abi Chedid, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje.

Onde assistir jogo do RB Bragantino x Fortaleza hoje?

O jogo do RB Bragantino x Fortaleza hoje ocorre a partir das 19h, mas com transmissão da TV fechada. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista (SP)

Onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de três derrotas consecutivas, a equipe do RB Bragantino pode perder a quinta posição da tabela caso não vença a partida de hoje. No entanto, um triunfo diante de seu rival direto na briga pelo G-4, o Fortaleza, leva o time a quarta posição do campeonato. Ambos possuem 49 pontos, mas o Leão fica à frente por conta do número de vitórias.

Por outro lado, a equipe cearense vem de empate diante do São Paulo, mas não vence há três rodadas do Brasileirão. Em quarto na tabela, o time de Juan Pablo Vojvoda tem a vantagem do empate para permanecer no G-4. Entretanto, a vitória faz a equipe abrir vantagem na quarta posição, nesta reta final do Nacional.

No primeiro turno, o Leão do Pici venceu o confronto por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de RB Bragantino x Fortaleza?

Ambos os treinadores vão a campo com alguns desfalques para a partida. O técnico do Leão, Vojvoda , não pode contar com o atacante Robson, que levou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática. Já Maurício Barbieri, treinador do Massa Bruta, tem dúvidas se o zagueiro Léo Ortiz terá condição para atuar.

Veja abaixo as prováveis escalações do jogo do RB Bragantino x Fortaleza hoje, que terá transmissão ao vivo na TV fechada, por meio do pay-per-view do Premiere.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Ederson, Ronald, Jussa, Lucas Lima e Bruno Melo; Wellington Paulista e Depietri.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan (Léo Ortiz) e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Artur; Helinho, Cuello e Ytalo.

