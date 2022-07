Onde assistir Sampaio Corrêa x Sport hoje e horário na TV (22/07)

Equipes ocupam o meio da tabela na Série B do Brasileirão, com dois pontos de diferença

Vai começar o returno na Série B do Brasileirão! Onde assistir Sampaio Corrêa x Sport hoje? As equipes se enfrentam na noite desta sexta-feira, 22 de julho, pela abertura da vigésima rodada a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão, confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Sport

O SporTV, Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Sampaio Corrêa x Sport hoje, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira.

Sem passar na televisão aberta, os canais do SporTV e Premiere transmitem a partida de futebol nesta sexta-feira ao vivo para todos os estados do Brasil. No entanto, só estão disponíveis nas operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir Sampaio Corrêa x Sport hoje é no Globo Play, plataforma de streaming, com disponibilidade para celular, tablet, computador e na smart TV

Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Onde assistir Sampaio Corrêa x Sport hoje : SporTV, Premiere e Globo Play

: SporTV, Premiere e Globo Play Local : Estádio Castelão de São Luís, em São Luís, no Maranhão

: Estádio Castelão de São Luís, em São Luís, no Maranhão Arbitragem : Vinicius Gonçalves Dias Araújo

: Vinicius Gonçalves Dias Araújo VAR: Thiago Duarte Peixoto

+ Quem pode cair no Brasileirão 2022? Confira as probabilidades

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Sampaio Corrêa vem de derrota para o Londrina no meio da semana. Agora, concentra-se para dar a volta por cima nesta sexta-feira, na abertura do returno da Série B do Brasileirão. Ocupando a 9ª posição com 25 pontos, contabiliza sete vitórias, quatro empates e oito derrotas, com o desempenho regular dentro de campo ao marcar vinte e um gols, mas tomar vinte na temporada.

Do outro lado, o Sport aparece melhor na temporada da Série B, ocupando a 6ª posição da tabela com 27 pontos, totalizando seis vitórias, nove empates e quatro derrotas. O grupo pernambucano já marcou 12 gols dentro e fora de casa, enquanto tomou apenas oito, colocando o elenco entre as melhores defesas da competição até aqui.

Na última rodada, o Sport empatou com o Vila Nova sem gols.

Quais são as chances de rebaixamento da Série B?

As equipes de CSA, Náutico, Guarani e Vila Nova ocupam a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro até o início da vigésima rodada da temporada 2022.

De acordo com dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as quatro equipes e o Ituano, Operário, Chapecoense e Ponte Preta possuem chances reais de rebaixamento.

Confira os números até aqui.

Vila Nova – 83.1%

Guarani – 55.9%

Náutico – 49.4%

Ituano – 35.8%

CSA – 34.7%

Operário – 34.6%

Chapecoense – 24.8%

Ponte Preta – 20.5%

Jogos da rodada da Série B

O segundo turno do Campeonato Brasileiro na Série B vai começar. A vigésima rodada tem inicio nesta sexta-feira, 22 de julho, seguindo até a segunda-feira, dia 25.

Serão dez confrontos com todas as vinte equipes em campo. O destaque vai para o encontro de Cruzeiro e Bahia, enquanto Grêmio e Ponte Preta também prometem bom duelo.

Confira todos os jogos da rodada.

Sábado (23/07):

Cruzeiro x Bahia – 16h

Grêmio x Ponte Preta – 16h30

Vila Nova x Vasco – 16h30

Náutico x Londrina – 18h30

Ituano x Chapecoense – 19h

CRB x Novorizontino – 20h30

Domingo (24/07):

Guarani x Brusque – 11h

Segunda-feira (25/07):

Criciúma x CSA – 19h

Operário x Tombense – 19h