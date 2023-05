Onde assistir São Paulo x Corinthians feminino hoje no Brasileirão - 07/05

Descubra onde assistir o clássico do futebol feminino hoje. Foto: Reprodução Sérgio Souza by Pexels

Clássico do futebol feminino será transmitido na TV paga e no serviço de streaming neste domingo

É dia de clássico Majestoso! Pela décima rodada do Brasileirão, as equipes de São Paulo x Corinthians feminino hoje se enfrentam neste domingo, 07 de maio, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, às 11h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir o jogo do Corinthians feminino e todos os detalhes do clássico.

Como assistir jogo do Corinthians feminino hoje

A partida entre São Paulo e Corinthians feminino hoje será transmitida no canal SporTV e no streaming GloboPlay ao vivo neste domingo. Nenhuma emissora aberta vai exibir o clássico majestoso.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Dá para sintonizar em qualquer estado do Brasil. O torcedor só precisa ter o canal dentro da sua programação.

Para curtir ao vivo no celular é só ligar no GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo. Só quem é assinante da plataforma pode acessar.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Portugal, em Cotia

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Escalações de São Paulo x Corinthians

Para o clássico deste domingo, entre São Paulo e Corinthians feminino hoje, nenhum dos clubes tem desfalques no plantel de jogadoras. Isso significa que ambos colocarão em campo as titulares.

São Paulo: Carlinha; Fê Palermo, Pardal, Mimi, Dani Silva; Maressa, Vivian, Rafa Mineira, Micaelly; Nanâ e Ariel.

Corinthians: Tainá; Katiuscia, Diany, Yasmim, Tamires; Juliana Ferreira, Duda Sampaio, Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Jheniffer e Jaque Ribeiro.

Classificação do Brasileirão atualizada

Dezesseis equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Organizado pela CBF em pontos corridos, a primeira fase traz 15 rodadas onde os times se enfrentam apenas uma vez.

Cada vitória vale três pontos e o empate um. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão feminino.

1 Ferroviária - 24 pontos

2 Flamengo - 24 pontos

3 Corinthians - 22 pontos

4 Palmeiras - 20 pontos

5 Internacional - 19 pontos

6 Santos - 17 pontos

7 São Paulo - 15 pontos

8 Cruzeiro - 14 pontos

9 Bahia - 13 pontos

10 Grêmio - 13 pontos

11 Atlético MG - 12 pontos

12 Athletico PR - 7 pontos

13 Real Brasília - 7 pontos

14 Avaí - 4 pontos

15 Real Ariquemes - 3 pontos

16 Ceará - 0 pontos

