Onde assistir Tombense x Novorizontino hoje ao vivo (29/09)

Sem vencer por quatro rodadas, o Tombense busca os três pontos diante do Novorizontino nesta quinta-feira, 29 de setembro, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Com início às 19h (Horário de Brasília), saiba onde assistir Tombense x Novorizontino hoje ao vivo.

Onde assistir Tombense x Novorizontino hoje ao vivo

O jogo do Tombense e Novorizontino hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília), além da transmissão do GloboPlay, serviço de streaming.

O torcedor pode curtir todos os momentos da partida nesta quinta-feira através dos canais, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Já o Premiere pode ser adquirido por valor extra na mensalidade, a depender do pacote de canais.

Não é assinante da TV paga? Fique tranquilo torcedor, dá para acompanhar através do GloboPlay, se você for assinante. O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador e smart TV, se o dispositivo for compatível com o programa. Por R$ 24,90 ou R$ 86,90. ao mês, o torcedor pode adquirir filmes, séries e canais de futebol.

+Entenda porque Paul Pogba retirou cerveja de coletiva na Eurocopa

Quem vai sair da série B

O Tombense começou muito bem a temporada da Série B, mas viu seu desempenho cair drasticamente. Nas últimas rodadas, acumulou três derrotas e um empate na 12ª posição com 40 pontos, conquistados em nove vitórias, treze empates e nove derrotas. O elenco mineiro tem até aqui 28 gols marcados e 34 sofridos, com a oportunidade de contar com os torcedores em casa nesta quinta-feira.

Fique de olho em: Kleiton e Ciel.

Se o Tombense vencer: Pula duas posições na tabela

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Emerson, Joseph, Ednei, David; Nenê Bonilha, Rodrigo, Everton; Jean Lucas, Kleiton e Ciel.

Ao perder na última rodada para o Guarani, o Novorizontino precisa virar o jogo em seu favor se quiser correr da zona de rebaixamento e assim permanecer na segunda divisão da Série B do Brasileirão. Em 14º lugar com 36 pontos, tem apenas um ponto a mais do primeiro colocado na degola e por isso precisa dos três pontos nesta quinta-feira. Com 31 gols marcados e 37 sofridos, tem a terceira pior defesa da temporada.

Fique de olho em: Douglas Baggio e Qurino.

Se o Novorizontino vencer: Pula uma posição na tabela

Escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Romário, Rodolfo, Joílson, Felipe Albuquerque; Leonardo Lima, Jhony, Lucas Tocantins; Diego Torres, Douglas Baggio e Qurino.

>Quantos times sobem da Série B para Série A no Brasileirão?

Confira no vídeo como foi a última partida entre as duas equipes.



Leia também: Quem são os maiores artilheiros da Seleção Brasileira?