Onde assistir Vila Nova x Ponte Preta ao vivo e horário (28/06)

Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Vila Nova x Ponte Preta nesta terça-feira, 28 de junho. Em confronto válido pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, as equipes disputam no Estádio OBA, em Goiânia, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo.

O time goiano contabiliza apenas uma vitória no campeonato, enquanto os visitantes somam três rodadas seguidas sem vencer.

Onde assistir Vila Nova x Ponte Preta hoje?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: Premiere

Transmissão ao vivo: Premiere e Globo Play

O jogo da Vila Nova x Ponte Preta hoje tem transmissão do Premiere, pay-per-view, para assinantes de operadoras da TV paga de todos os lugares do Brasil.

Para que o torcedor saiba, o Premiere é um pacote de canais de futebol disponibilizado nas operadoras por valor extra na mensalidade. Os interessados devem entrar em contato com a operadora para comprar a plataforma, além da oportunidade de tornar-se membro de forma avulsa, ou seja, apelas pelo aplicativo.

Onde assistir Vila Nova x Ponte Preta hoje online?

Além da transmissão pela TV, o jogo do Vila Nova e Ponte Preta também é exibido de maneira online por aplicativos de streaming e serviços pagos.

Para começar, o próprio pay-per-view Premiere é uma opção para quem não pode acompanhar a partida de futebol nesta terça-feira pela TV. Basta sintonizar o sistema de canais no aplicativo, escolher o jogo e pronto. O Premiere está disponível tanto para celular como computador, tablet e smart TV.

Para aqueles que já são assinantes, o Globo Play, serviço de streaming, está disponível. Basta entrar na plataforma por qualquer meio, procurar pelo jogo e assistir por onde e como quiser.

Horário do jogo Vila Nova x Ponte Preta:

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa / VAR: Rodrigo Carvalhães

Local e estádio: Estádio OBA, em Goiânia

A partida nesta terça-feira, 28 de junho, entre Vila Nova e Ponte Preta é válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O Estádio OBA, ou Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, deve receber torcedores do time goiano e paulista para o confronto desta terça. A capacidade é para 11 mil torcedores, mas por ser dia de semana não deve estar lotado como em outras partidas.

Vila Nova e Ponte Preta na Série B do Brasileirão

Lanterna da Série B com apenas onze pontos, o Vila Nova vive uma crise dentro de campo. Com apenas uma vitória conquistada, oito empates e cinco derrotas até aqui, o grupo goiano espera dar a volta por cima para escapar da degola e quem sabe brigar na parte de cima. Mesmo distante, os três pontos no jogo de hoje podem ser o primeiro passo.

A equipe da Ponte, por outro lado, também está na zona de rebaixamento. Em 18º lugar com treze pontos, o elenco contabiliza três vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição, enquanto tem a possibilidade real de deixar a degola se vencer o confronto desta terça. Porém, além de vencer o confronto, deve torcer por tropeços dos rivais na rodada.

Escalação do Vila Nova: Tony; Willian, Alisson Agostinho, Rafael Donato, Alex da Silva; Ralf, Arthur, Pablo Roberto dos Santos; Dyego, Rubens e Diego Tavares. Técnico: Dado Cavalcanti

Escalação do Ponte Preta: Luan Fernandes Ribeiro; Douglas Mendes, Fábio Sanches, Oliveira Lopes; Artur, Felipe Amaral Casarin Damasceno, Norberto, Leonardo Naldi de Matos; Echaporã, Lucca e Fessin. Técnico: Hélio dos Anjos

