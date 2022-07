Onde será transmitido o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão? (20/07)

Sem passar na TV aberta, o torcedor quer saber onde será transmitido o jogo do Flamengo hoje? A equipe carioca enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima oitava rodada do Brasileirão. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), as equipes se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Confira todas as informações de onde assistir o jogo do Flamengo hoje no texto a seguir.

Onde será transmitido o jogo do Flamengo hoje?

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Flamengo hoje, a partir das 20h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira pelo Brasileirão.

Sem transmissão na televisão aberta, o torcedor deve sintonizar o canal do Premiere através das operadoras de TV por assinatura, sendo este a única maneira de acompanhar o duelo em todos os estados do país. Gustavo Villani narra a partida enquanto Grafite, Renata Mendonça e Fernanda Colombo comentam.

De maneira online, onde será transmitido o jogo do Flamengo hoje vai ser no Globo Play, plataforma de streaming, com disponibilidade através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Data : 20/07/2022

: 20/07/2022 Horário : 20h30 (Horário de Brasília)

: 20h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no DF

: Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no DF Arbitragem : Paulo Cesar Zanovelli da Silva

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva VAR : Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro Onde será transmitido o jogo do Flamengo hoje: Premiere e Globo Play

Como estão Flamengo e Juventude na temporada?

Após vencer o Coritiba na última rodada do Brasileirão, o Flamengo ocupa a 7ª posição da tabela com 24 pontos, totalizando sete vitórias, três empates e sete derrotas. Sob o comando de Dorival Junior, o elenco carioca mostra um desempenho bastante regular, com vinte gols marcados e dezessete sofridos.

Do outro lado, o Juventude luta para escalar da lanterna do Brasileirão. Com apenas 13 pontos, o grupo contabiliza duas vitórias, sete empates e oito derrotas. Além disso, o futebol do elenco preocupa torcedores já que só tem quinze gols marcados e 28 sofridos, tornando-se uma das piores campanhas da temporada até aqui.

Na última rodada, empatou com o Goiás sem gols.

Provável escalação de Flamengo x Juventude:

Escalação do Flamengo: Santos; Filipe Luís, David Luiz, Rodinei, Léo Pereira; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Escalação do Juventude: César; Moraes, Rafael Forster, Thalisson, Rodrigo Soares; Jean, Jadson, Yuri; Bruno Nazário, Paulo Henrique e Pitta.

Por que o jogo do Flamengo hoje vai ser em Brasília?

Assim como na rodada passada do Brasileirão, a equipe do Flamengo também joga em Brasília nesta quarta-feira, diante do Juventude pelo período da noite.

O motivo do Flamengo jogar na capital brasileira é que o Maracanã, local onde o Mengo geralmente tem o seu mando de campo, está passando por reformar no gramado e, por isso, o time carioca teve de se realocar até outro espaço para enfrentar o Juventude.

Este é o último jogo em que o Flamengo vai jogar em Brasília. Na próxima rodada do Brasileirão, no fim de semana, viaja até Florianópolis para enfrentar o Avaí e, depois, joga contra o Athletico PR nas quartas de final no Maracanã.

