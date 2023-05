Onde vai passar CRB x ABC ao vivo e horário da Série B - 06/05

Torcedor pode acompanhar a partida na TV aberta, no canal pago e também no serviço de streaming

Para fechar a programação da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, o confronto entre CRB x ABC será disputado. O palco do jogo vai ser o Estádio Rei Pelé, às 20h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na televisão e online.

Ambos os times estão na zona de rebaixamento. O ABC é o lanterna sem pontos e o CRB o penúltimo colocado, com apenas um ponto marcado.

Qual canal vai passar CRB x ABC ao vivo

O canal BAND vai transmitir na TV aberta o jogo do CRB x ABC hoje na Série B do Brasileirão. O duelo tem início às 20h30, horário de Brasília, ao vivo. Também dá para assistir no pay-per-view Premiere.

A emissora vai exibir a partida para as regiões Norte e Nordeste, ou seja, para os estados do BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, MA, PI, AM, PA, RR, RO, AC, TO, AP. É de graça para assistir.

Quem mora em outra região do Brasil pode sintonizar o Premiere, pacote de canais de futebol disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo.

Como assistir jogo online hoje?

As plataformas digitais da Band e o GloboPlay são as opções para quem prefere curtir CRB x ABC neste sábado pelo computador ou internet.

Quem mora nas regiões Norte e Nordeste pode curtir a retransmissão de graça no site da Band (www.band.uol.com.br) e também na plataforma Bandplay. Só precisa se cadastrar com email e a senha de graça para ter acesso à programação.

Quem é assinante GloboPlay pode acompanhar o Premiere ao vivo também pelo aplicativo.

Escalações de CRB x ABC

Os dois times buscam a primeira vitória na Série B do Brasileirão. Dentro da zona de rebaixamento, os elencos vão escalar os melhores jogadores que possuem no elenco. A bola rola às 20h30 entre CBR x ABC neste sábado.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

CRB: Diogo Silva; Matheus, Fabio Alemão, Anderson Conceição, Guilherme Romão; Juninho, Lucas Lima, João Paulo; Mike, Anselmo Ramon e Renato.

ABC: Simão; Richardson, Stephannyo Afonso, Luiz Gustavo; Wallace Madeira Almeida, Gedeilson, Wellington Rodrigues, Daniel Vançan; Raphael Luz, Felipe Garcia e Fábio.

Arbitragem

O árbitro escalado para apitar o jogo do CRB x ABC hoje foi Luiz Flavio de Oliveira. Os auxiliares na escala de arbitragem são Luiz Alberto Andrini Nogueira, Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e o quarto árbitro Wiomar Santana de Oliveira.

No VAR, árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda é o profissional que vai analisar todas as jogadas e os principais lances da disputa. Ele entra em contato com o árbitro de campo que pode rever as imagens da cabine.

Classificação da Série B do Brasileirão

Vinte clubes disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da Série B. Os quatro primeiros ao fim da temporada sobem para a Série A, enquanto os quatro últimos são rebaixados.

1 Criciúma - 10 pontos

2 Vitória - 9 pontos

3 Guarani - 9 pontos

4 Vila Nova - 9 pontos

5 Botafogo SP - 9 pontos

6 Atlético GO - 8 pontos

7 Novorizontino - 7 pontos

8 Ituano - 6 pontos

9 Mirassol - 6 pontos

10 Chapecoense - 4 pontos

11 Tombense - 4 pontos

12 Ponte Preta - 4 pontos

13 Londrina - 4 pontos

14 Juventude - 3 pontos

15 Ceará - 3 pontos

16 Avaí - 3 pontos

17 Sampaio Corrêa - 2 pontos

18 Sport - 1 ponto

19 CRB - 1 ponto

20 ABC - 0 pontos

