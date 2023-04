Onde vai passar Cruzeiro x Corinthians hoje, estreia do Brasileirão 2023

É dia de estreia do Timão no Campeonato Brasileiro! O Corinthians entra em campo neste domingo (16) para enfrentar o Cruzeiro na primeira rodada da competição, às 16h, horário de Brasília. A Neo Química Arena será o palco do confronto hoje. Quem vai levar a melhor?

No meio da semana, o Corinthians perdeu para o Remo e o Cruzeiro foi superado pelo Náutico na Copa do Brasil.

Onde assistir ao jogo do Corinthians e Cruzeiro?

A Globo transmite na TV aberta o jogo de estreia do Corinthians no Brasileirão neste domingo. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Premiere e GloboPlay também vão transmitir a partida.

Com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho, a Globo exibe a partida para os estados de SP, MG (exceto Juiz de Fora), RS, GO, TO e CE. É de graça, basta ligar a televisão no canal.

Quem mora em outros estados deverá sintonizar o Premiere ou o GloboPlay para assistir a estreia do Corinthians e Cruzeiro no Brasileirão.

O pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Por valor extra na mensalidade, dá para comprar o pacote de canais e assistir ao vivo todos os embates da rodada. Entre em contato com o seu operador ou acesse o site do Premiere.

Caso contrário, dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming. Quem é membro tem a preferência de curtir pela internet, como e onde quiser. O serivço pode ser acessado no site (globoplay.globo.com), aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Escalações Cruzeiro x Corinthians

Para o duelo deste domingo, o técnico Fernando Lázaro não poderá contar com Renato Augusto, Júnior Moraes, Rafael Ramos e Balbuena.

O treinador do Cruzeiro, Pepa, não tem Ian Luccas, com a Seleção Brasileira sub-20, Fernando Henrique e Wesley lesionados.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Fábio Santos, Bruno Méndez; Roni, Giuliano, Fausto Vera; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Willian, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Ramiro, Filipe Machado, Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Daniel Júnior e Gilberto.

