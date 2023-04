Jogos da primeira rodada do Brasileirão Série B de 2023 e onde assistir

Vai começar a nova temporada do Brasileirão Série B! Vinte clubes disputam a segunda divisão do futebol brasileiro em pontos corridos por 38 rodadas, onde quatro vagas estão disponíveis para a elite. A primeira rodada terá início na próxima sexta-feira, 14 de abril, seguindo até o domingo com nove confrontos.

Este ano, Ceará, Atlético GO, Avaí e Juventude integram o quadro de participantes após o rebaixamento no ano passado. Já o Mirassol joga a segunda divisão pela primeira vez.

Jogos da primeira rodada do Brasileirão Série B 2023

Nove duelos serão realizados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B entre sexta, sábado e domingo em 14, 15 e 16 de abril. Com exceção de CRB e Sport, que terão o confronto remarcado pela CBF, todos os elencos estarão em campo.

Vão jogar a Série B do Brasileirão este ano Ceará, Atlético GO, Avaí, Juventude, Mirassol, ABC, Botafogo SP, Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Londrina, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense, Vitória e Vila Nova.

Acompanhe a tabela com todos os jogos da primeira rodada.

SEXTA-FEIRA, 14 de abril:

Guarani x Avaí - 19h (Horário de Brasília)

Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Ituano x Ceará - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

SÁBADO, 15 de abril:

Vila Nova x Novorizontino - 16h (horário de Brasília)

Estádio OBA, em Goiânia

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Mirassol x Chapecoense - 17h (horário de Brasília)

Estádio José Maria de Campos Maia

Onde assistir: BAND, site da BAND, Premiere e GloboPlay

Sampaio Corrêa x Atlético GO - 17h (horário de Brasília)

Estádio Castelão, em São Luis, no Maranhão

Onde assistir: BAND, site da BAND, Premiere e GloboPlay

Juventude x Botafogo SP - 18h15 (horário de Brasília)

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

DOMINGO, 15 de abril:

Criciúma x Tombense - 11h (Horário de Brasília)

Estádio Heriberto Hulse

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Londrina x ABC - 15h30 (Horário de Brasília)

Estádio do Café

Onde assistir: BAND, site da BAND, Premiere e GloboPlay

Vitória x Ponte Preta - 18h (Horário de Brasília)

Estádio Manoel Barradas, em Salvador

Onde assistir: BAND, site da BAND, Premiere e GloboPlay

Quantos times sobem para a Série A?

Quatro times da Série B sobem para a elite do Brasileirão. Os quatro primeiros na classificação assim que a edição acaba garantem o acesso para jogar na Série A da temporada seguinte.

Na contramão, os quatro últimos da classificação na Série B são rebaixados para a Série C do Brasileirão. Enquanto isso, os quatro últimos colocados também se classificam para a Série B de 2024.

O primeiro colocado será declarado o campeão da Série B.

5 mudanças na arbitragem para o Brasileirão para 2023

Critérios de desempate do Brasileirão

Em caso de empate entre duas ou mais equipes na classificação ao fim do campeonato, o critério de desempate formulado pela CBF entra em ação.

O primeiro critério é o número de vitórias. O time que contar o maior número de jogos ganhos na temporada leva a melhor. Caso o desempate não aconteça, aí o saldo de gols entra em cena.

Em ordem, confira todos os critérios de desempate do Brasileirão Série B.

1º) maior número de vitórias;

2º) maior saldo de gols;

3º) maior número de gols pró;

4º) confronto direto;

5º) menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º) menor número de cartões amarelos recebidos;

7º) sorteio.

Onde assistir a Série B?

Os jogos do Brasileirão Série B serão transmitidos pela Band, na TV aberta, além dos canais SporTV e Premiere entre operadoras de TV por assinatura. Online, o torcedor pode curtir no site da Bandeirantes e no GloboPlay ao vivo em qualquer lugar do país.

A novidade da temporada é a exclusividade da Band na TV aberta. A emissora adquiriu os direitos de transmissão e ganhou da Rede Globo. Os detalhes sobre os dias e as partidas ainda não foram divulgados. O site da Band (www.band.uol.com.br) também vai disponibilizar a transmissão ao vivo e de graça em dias de jogos.

Já os canais SporTV e Premiere, na TV paga, permanecem com os direitos de imagens, assim como o GloboPlay, responsável por disponibilizar os canais ao vivo em sua plataforma de streaming.

